La Fundación José Entrecanales Ibarra financiará un proyecto de mitigación del impacto de inundaciones en Filipinas 

La Fundación José Entrecanales Ibarra ha elegido un proyecto para mitigar el impacto de las inundaciones en el municipio de Balatan (Camarines Sur, Región V Bicol, Filipinas) como ganador del premio de la VII edición de su Programa de Cooperación Internacional, que demuestra cómo la ingeniería civil puede mejorar la vida de las comunidades más vulnerables.

La actuación galardonada prevé la construcción de dos puentes que garantizarán la conexión vial permanente incluso en crecidas extremas en los barangays (barrios) de Cabungan y Montenede, comunidades que en la actualidad quedan aisladas durante lluvias y tifones.

El proyecto se completa con la instalación de un sistema de alerta temprana con sensores de nivel del agua proporcionados por la Universidad Politécnica de Nabua (CSPC) y que estarán conectados en tiempo real al departamento municipal de Reducción del Riesgo de Desastres y a la agencia meteorológica Pagasa. Esta última iniciativa incluye un programa de formación a personal local y acuerdos con las autoridades municipales para asegurar el mantenimiento a largo plazo del sistema.

La intervención, dotada con una financiación de hasta 320.000 euros, tendrá un periodo de ejecución de 18 meses, desde marzo de 2026 hasta agosto de 2027. El proyecto será ejecutado por la Fundación de Religiosos para la Salud (FRS), entidad con más de 15 años de experiencia de trabajo en el país, en colaboración con la Congregación Siervas de Jesús como contraparte local y beneficiará directamente a cerca de 1.800 personas (372 familias).

Con esta séptima edición del Programa de Cooperación Internacional, la Fundación reafirma su apuesta por un enfoque colaborativo que, más allá de resolver retos de infraestructura, fomenta el intercambio de conocimientos y el compromiso directo con las comunidades.