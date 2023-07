Hay quienes no han empezado sus vacaciones de verano y en su imaginario ya han terminado. Craso error. El verano es largo y hay tiempo para hacer de todo. Tiempo para ir a la playa, para descansar en la piscina, ir a algún que otro concierto, al cine de verano o a ver una exposición al museo. Y también debe haber tiempo para leer. A mayor tiempo libre, más libros. Sin excusas. Después de algunas hora de acción, nada como un atardecer para sentarse a disfrutar de un buen libro. Y aquí os traemos 15 grandes libros que debes incluir en tu lista para disfrutar de las tardes de verano.

Big Sur es un relato preciso y humano que Jack Kerouac hace sobre los estragos del delirium tremens alcohólico en su persona, narrando minuciosamente el vacío luminoso de su propia confusión paranoica.

Otra de las obras de Kerouac que merece mucho la pena leer es la de On the Road (en el camino), representante máximo de la generación beat, un clásico de la literatura norteamericana. Una historia que esconde la vida de excesos y aventuras de Dean Moriarty, que falleció joven, a los 41 años, a causa de una sobredosis de barbitúricos.

En 'El extranjero' Albert Camus narra la historia de Meursault, autor de un crimen sin motivo que durante el juicio por el mismo va enarbolando la bandera de los hombres con una vida cotidiana y sujeta a los deseos demás que termina pensando que está exento de cualquier tipo de responsabilidad y de culpa.

Publicado en 1914, Dubliners analiza a la perfección el panorama que se desarrolla en Irlanda en el período previo a la independencia de Inglaterra. Un laberinto de relaciones personales y sociales del que James Joyce trata con una maestría inigualable.

Novela perturbadora y deslumbrante que consagró a Mariana Enriquez. En Nuestra parte de noche encontramos las vivencias de un padre y un hijo durante un viaje que les lleva a escapar de Argentina le supuso a la autora la concesión del Premio Herralde de Novela 2019 y Premio Nacional de la Crítica 2019.

La obra maestra de Julio Cortázar no puede faltar en nuestra lista de libros para disfrutar de las tardes de verano. Una novela que marcó un hito en la narrativa contemporánea y dejó reflejada fielmente una época. Uno de los diez clásicos literarios para leer este verano (si todavía no lo has hecho).

Premio Pulitzer en 1940, Las uvas de la ira describe el drama de la emigración que vivieron en aquella época miles de familias, que buscaban salir de Oklahoma y Texas rumbo a California.

Canto yo y la montaña baila es una novela que se enmarca en Los Pirineos y en la que triunfa la alegría de narrar y en la que no se puede dar nunca nada por sentado, encontrando dificultad para despegar la realidad de la ficción.

El Gran Gatsby es el magnífico retrato de la sociedad neoyorkina de la posguerra, en la que destacaba por encima de todo el desenfreno y la superficialidad. En la que el dinero podía con todo y todos hacían lo que fuera por conseguirlo. Sobre todo el magnate Jay Gatsby.

Una de las grandes novelas en las últimas décadas. Y también una de las más polémicas. La historia de Lolita y su profesor Humbert Humbert ha sido objeto de intenso debate durante varias generaciones. Ahora tú podrás también formar parte del mismo si te aventuras a leerla este verano.

Obra maestra de Miguel Delibes en la que nos trasladamos a la Extremadura profunda de los años sesenta para vivir de cerca lo que era un régimen de explotación feudal con los señoritos manejando las voluntades de sus empleados, aunque estos no estuvieran en las condiciones físicas óptimas para desempeñar sus labores.

Uno de los mayores best seller de la historia de la literatura asiática. En Tokio Blues se expresa la compleja personalidad de los jóvenes japoneses para afrontar sus relaciones personales debido a su educación sentimental, así como los problemas para madurar y afrontar la vida real.

La señora Dalloway fue la primera de las novelas con que Virginia Woolf revolucionó la narrativa de su tiempo. En ella se relata un día en la vida londinense de Clarissa, una dama de alta alcurnia casada con un diputado conservador y madre de una adolescente.

Emblemática novela de Hermann Heese que acoge su gran encrucijada vital, encerrado (y empeñado) en sus obsesiones e intuiciones, que terminan derivando en un terrible talento para escribir y convertirse en el perfecto referente de lobo solitario, aislado y marginado por la sociedad.

Por último, para cerrar esta amplia lista de recomendaciones literarias para una tarde de verano, reseñamos una obra clásica de la literatura española. La familia de Pascual Duarte es el segundo libro español más traducido a otras lenguas. Un drama en el que un campesino extremeño condenado a muerte muestra su carácter indefenso para poder combatir la maldad y termina con el alma rota.