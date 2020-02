Graves quemaduras tras explotarle el móvil mientras dormía

Truculento, sorprendente y de pesadilla. Son los calificativos para el despertar de un joven argentino de 22 años que se despertó con su cama en llamas fruto de la combustión de su móvil. Catriel Gómez, que así se llama el afectado sufrió quemaduras en el cuerpo tras despertarse por el calor y las llamas en su cama. Catriel se acostó con el terminal en sus manos y posteriormente se le desplazó a la cama, y el mismo estalló durante la noche según informa el periódico El doce de la ciudad de Córdoba en Argentina.El móvil se le quedó sobre el colchón conectado directamente al cargador. "Me desperté y vi las llamas. El líquido de la batería se me quedó pegado. Me quedaron ampollas desde las piernas hasta las axilas", explica el argentino al periódico.

Tuvo que acudir de urgencia al hospital y allí los sanitarios le tuvieron que retirar el líquido ácido que se había desprendido de la batería y adherido a su cuerpo. Los médicos le vendaron las heridas y ahora se recupera.

"En el hospital me dijeron que nunca habían visto algo así, estaban todos sorprendidos", explica. "Nunca hay que dormir con el móvil al lado. Nunca sabes lo que va a pasar", ha recomendado.