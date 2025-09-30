Un grupo de pasajeros borrachos provoca el caos en un vuelo de Ryanair y obliga a un aterrizaje de emergencia

Un vídeo publicado en redes sociales muestra el tenso momento en que varios pasajeros británicos, integrantes de una despedida de soltero, fueron detenidos a bordo de un vuelo de Ryanair con destino a Alicante el viernes pasado. Las imágenes, compartidas en redes sociales el pasado domingo, reflejan cómo la policía francesa tuvo que intervenir tras verse obligada la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia en Toulouse debido al comportamiento indisciplinado del grupo.

Según relató Tania Nichols, la pasajera que grabó y difundió las imágenes, los integrantes de la despedida se mostraron problemáticos incluso antes del despegue del avión desde Londres Luton. "Se movían por la cabina, intercambiaban asientos e ignoraban los protocolos básicos de seguridad", explicó al medio británico Daily Mail. La situación empeoró cuando uno de ellos intentó acercarse a una amiga de la testigo para abrazarla y besarla, aunque el personal de cabina intervino rápidamente.

Una vez en el aire, el grupo comenzó a consumir bebidas alcohólicas compradas en el duty-free y a mantener conversaciones inapropiadas a un volumen excesivamente alto, todo ello en presencia de menores. Nichols destacó que el novio (protagonista de la despedida) intentó distanciarse del comportamiento de sus amigos y no participó en los altercados.

Tensión y confrontación a bordo

La situación se fue deteriorando progresivamente. "En un momento dado, dos miembros del grupo parecían estar en una acalorada discusión. Se empujaban visiblemente, chocaban cabezas, y a uno se le rasgó la camisa mientras otros intentaban separarlos", detalló Nichols en su testimonio. El comportamiento del grupo alcanzó niveles alarmantes cuando algunos comenzaron a escupir en los asientos y colocar sus pies sobre los reposacabezas de otros pasajeros, llegando incluso a golpear a una mujer en la cabeza.

Pese a los intentos del personal de cabina y otros viajeros por calmar la situación, incluyendo peticiones de padres preocupados por el lenguaje utilizado frente a sus hijos, el caos continuó escalando hasta que el piloto anunció un aterrizaje no programado en Toulouse, Francia.

Intervención policial y resistencia a la autoridad

Al aterrizar en suelo francés, las fuerzas de seguridad abordaron el avión para expulsar a los pasajeros conflictivos. Las imágenes muestran cómo varios agentes intentan escoltar a los miembros del grupo fuera de la aeronave. Uno de los detenidos puede verse oponiéndose activamente a su arresto mientras gritaba a los oficiales: "Estáis cometiendo un error si venís a por mí".

Durante el forcejeo, el hijo de uno de los detenidos intervino alegando que su padre no había iniciado el altercado: "Él no empezó eso, ellos lo empezaron, mi padre no inició eso". Mientras los agentes procedían a colocarle las esposas, el joven suplicaba que alguien grabara lo que estaba ocurriendo. Al ver la cámara de Nichols, el hombre le gritó que dejara de filmar mientras era arrastrado por el pasillo.

El resto de pasajeros del vuelo aplaudió cuando los alborotadores fueron finalmente desembarcados, permitiendo que el avión continuara su viaje hacia Alicante. Nichols elogió la actuación de la tripulación de cabina, que según ella manejó la situación con profesionalismo y calma, proporcionando seguridad al resto de viajeros.

Un portavoz de Ryanair confirmó el incidente en un comunicado: "Este vuelo de Londres Luton a Alicante (26 de septiembre) se desvió a Toulouse después de que un pequeño grupo de pasajeros se volviera conflictivo a bordo". La aerolínea reiteró su política de tolerancia cero hacia el mal comportamiento de los pasajeros y su compromiso para garantizar que todos los viajeros y la tripulación puedan viajar en un entorno respetuoso y sin estrés.