Un escorpión pica a una huésped en un hotel de Alcorcón y acaba hospitalizada

Una mujer ha sido trasladada urgentemente a un centro hospitalario tras sufrir la picadura de un escorpión mientras se hospedaba en un establecimiento hotelero de Alcorcón, según han informado fuentes policiales. El incidente, ocurrido en la mañana del viernes 26 de septiembre de 2024, ha generado preocupación entre los responsables del hotel, quienes alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia para atender a la afectada.

Los hechos tuvieron lugar exactamente a las 9:25, cuando agentes de la Policía Municipal de Alcorcón recibieron el aviso procedente del hotel. Al llegar al establecimiento, el personal les informó de que "una clienta había sido picada por un escorpión", según han relatado los propios agentes a través de sus redes sociales. Tras confirmar positivamente la presencia del arácnido, procedieron al traslado de la mujer al hospital más cercano para evaluar la necesidad de administrarle algún tratamiento específico contra el veneno.

Las primeras investigaciones apuntan a que el animal podría haberse introducido previamente en el equipaje de la huésped, permaneciendo oculto hasta el momento del ataque. Esta hipótesis ha sido la principal línea de trabajo de los agentes, quienes descartan que el escorpión pudiera ser parte de la fauna habitual del establecimiento hotelero.

Protocolo de actuación ante picaduras de animales venenosos

En caso de sufrir una picadura de escorpión, los especialistas en toxicología recomiendan una serie de pautas básicas. En primer lugar, es fundamental limpiar la zona afectada con agua y jabón, evitando realizar incisiones o succionar el veneno, prácticas que pueden resultar contraproducentes. Tampoco se aconseja aplicar torniquetes que impidan la circulación sanguínea.

Para reducir el dolor y la inflamación, puede ser útil aplicar frío en la zona, siempre evitando el contacto directo con la piel. La inmovilización de la extremidad afectada y mantenerla por debajo del nivel del corazón son otras recomendaciones habituales mientras se obtiene asistencia médica.

El tiempo de reacción resulta crucial, especialmente si la persona afectada presenta síntomas como dificultad respiratoria, sudoración excesiva, náuseas, vómitos o alteraciones del ritmo cardíaco, que podrían indicar una reacción alérgica severa al veneno.

¿Qué hacer si encuentras un escorpión en tu habitación de hotel?

Si durante una estancia hotelera se detecta la presencia de un escorpión, lo más recomendable es no intentar capturarlo por cuenta propia. Lo adecuado es mantener la distancia, no perderlo de vista si es posible, y avisar inmediatamente al personal del establecimiento para que gestione la situación con los medios adecuados.

El personal de mantenimiento o los servicios de control de plagas están capacitados para manejar estos casos con seguridad, identificar la especie y tomar las medidas pertinentes para evitar nuevas apariciones. La colaboración de los huéspedes resulta fundamental para una actuación rápida y eficaz.

Aunque las estadísticas confirman que los incidentes con arácnidos venenosos en entornos urbanos y turísticos españoles son extremadamente raros, la precaución nunca está de más cuando se trata de preservar la salud y la seguridad durante los desplazamientos.