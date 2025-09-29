Un misterioso ganador de 120 millones en lotería no reclama su premio histórico: la búsqueda continúa en Berlín

Un premio millonario de 120 millones de euros permanece sin reclamar en Berlín, generando una intensa búsqueda por parte de las autoridades alemanas. El sorteo del Eurojackpot, celebrado el pasado martes en Helsinki, ha dejado un misterio sin resolver que mantiene en vilo a toda Europa.

Según confirmó Lotto Berlín a la Agencia Alemana de Prensa (DPA), el ganador realizó una única apuesta de 19 euros que incluía nueve combinaciones diferentes. Los números premiados fueron 7, 8, 31, 32, 33, junto con los números Euro 10 y 11, una combinación que ha hecho historia en la lotería europea.

Este caso se ha convertido en uno de los más llamativos de la historia del Eurojackpot, superando incluso al anterior récord berlinés de julio de 2022, cuando el premio máximo fue a parar a Dinamarca. La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 entre 140 millones, lo que hace aún más extraordinario este acontecimiento.

Plazos y consecuencias

En Alemania, los ganadores disponen de un periodo de tres años para reclamar sus premios. Si transcurrido este tiempo el premio no es reclamado, el dinero se reintegra al sistema de lotería para otros fines. En España, el plazo es significativamente menor: apenas tres meses, tras los cuales el premio pasa a manos de Hacienda.

Impacto en el sistema de loterías europeo

El Eurojackpot ha experimentado importantes modificaciones en los últimos años. El sistema actual permite participar en hasta diez sorteos consecutivos, un aumento significativo respecto a los cinco anteriormente permitidos. Además, el juego mantiene su estructura de selección de 5 números de entre 50 posibles, más dos números adicionales de entre 12.

Precedentes históricos

Este no es un caso aislado en la historia de las loterías europeas. En España, durante el periodo 2020-2024, más de 10 millones de euros en premios quedaron sin reclamar. Estos fondos no reclamados han servido para financiar diversas iniciativas sociales y nuevos sorteos especiales.

Situación actual de la búsqueda

Las autoridades de Lotto Berlín mantienen activa la búsqueda del ganador y han iniciado una campaña de difusión en medios locales. El afortunado no solo ganó el premio principal, sino que también obtuvo cuatro premios adicionales en categorías menores, lo que hace aún más sorprendente que no haya reclamado su fortuna.

Proceso de verificación y cobro

Para garantizar la seguridad del proceso, el pago del premio principal no se realizará hasta que se cumplan todos los protocolos de verificación establecidos, que típicamente requieren un mínimo de una semana. Este procedimiento es estándar en premios de esta magnitud en toda Europa.