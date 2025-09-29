La moneda de 2 euros que puede valer una fortuna: mira tu cartera por si acaso

La moneda conmemorativa de 2 euros de la UEFA 2016, acuñada por Francia hace nueve años, se ha convertido en una de las piezas más buscadas por los coleccionistas europeos. Esta edición especial, que muestra el trofeo Henri-Delaunay y un balón de fútbol sobre el mapa de Francia, conmemora la celebración del Campeonato Europeo que tuvo lugar en territorio francés entre junio y julio de 2016. Aunque la Monnaie de Paris emitió 10 millones de unidades, algunas versiones especiales en calidad proof han llegado a alcanzar valores superiores a los 80 euros en el mercado numismático actual.

El origen de esta moneda se remonta a 2010, cuando Francia fue seleccionada como sede del torneo superando las candidaturas de Italia y Turquía. Para la competición, el país galo acondicionó diez ciudades y construyó cuatro nuevos estadios, acogiendo a 24 selecciones nacionales durante un mes de competición. La final, disputada el 10 de julio de 2016, enfrentó a Portugal contra la anfitriona Francia, con victoria portuguesa por la mínima, en lo que supuso un amargo desenlace para los locales que la casa de la moneda francesa ya había decidido inmortalizar en una pieza conmemorativa.

Como todas las monedas de 2 euros, esta edición especial mantiene las características físicas estándar de estas piezas bimetálicas: 8,5 gramos de peso, 25,75 milímetros de diámetro y 2,2 milímetros de grosor, con un núcleo de níquel recubierto de níquel-latón y un anillo exterior de cuproníquel. Su cara común muestra el diseño habitual de los 2 euros, mientras que es en el reverso donde encontramos el diseño conmemorativo especial.

Características y detalles de la moneda conmemorativa

El anverso nacional de esta pieza presenta un diseño centrado en el trofeo Henri-Delaunay, nombrado así en honor al creador de la competición. Este elemento central aparece posicionado sobre una silueta del mapa de Francia, flanqueado por dos marcas distintivas de la Monnaie de Paris: a la derecha un pentágono invertido que identifica a Yves Sampo, responsable del departamento de grabado, y a la izquierda la tradicional cornucopia, símbolo histórico de la casa de la moneda francesa que representa la abundancia y la prosperidad.

En la parte superior del diseño aparece la leyenda "UEFA EURO 2016 FRANCE", mientras que a la derecha del mapa se ubica el código "RF" (République Française). La base del diseño incluye un balón de fútbol y todo el conjunto se sitúa sobre un fondo gráfico que representa elementos visuales relacionados con la competición. Como es habitual en todas las monedas de euro, el anillo exterior incluye las doce estrellas que simbolizan la Unión Europea.

El reverso o cara común muestra el diseño estándar de las monedas de 2 euros: seis líneas verticales con doce estrellas superpuestas, el mapa del continente europeo y la inscripción "EURO 2" que indica su valor facial. El canto de la moneda presenta seis repeticiones del símbolo "2**" alternando orientaciones hasta completar las doce estrellas que representan a la UE.

Tirada y valor actual en el mercado numismático

La casa de la moneda francesa realizó una tirada total de 10 millones de unidades para circulación general, pero además produjo ediciones especiales con acabados de mayor calidad: 10.000 unidades en coincard con calidad Flor de Cuño y otras 10.000 en calidad proof, destinadas específicamente al mercado coleccionista.

En 2025, el valor de mercado de estas piezas varía considerablemente según su estado de conservación y acabado. Las monedas que han circulado mantienen principalmente su valor facial de 2 euros, aunque los ejemplares sin circular han incrementado ligeramente su cotización hasta los 3,30 euros aproximadamente en el mercado especializado. Sin embargo, las versiones en calidad proof han experimentado una considerable revalorización, alcanzando precios en torno a los 24 euros.

El mercado online muestra una gran disparidad de precios para esta moneda. En plataformas como eBay pueden encontrarse anuncios que van desde los 230 euros hasta ofertas claramente especulativas que alcanzan los 10.000 euros. No obstante, los especialistas del sector recomiendan acudir a establecimientos numismáticos tradicionales, donde los precios suelen ajustarse más a la realidad del mercado, pudiendo adquirir ejemplares sin circular por entre 6 y 8 euros, mientras que las versiones en calidad proof se sitúan en torno a los 88 euros.

¿Qué diferencia a las monedas conmemorativas de 2 euros?

Las monedas conmemorativas de 2 euros son emisiones especiales que los países de la eurozona pueden acuñar para celebrar acontecimientos relevantes. Cada estado miembro tiene autorización para emitir hasta dos diseños conmemorativas diferentes anualmente, además de poder participar en emisiones conjuntas europeas como la que se realizó en 2015 para conmemorar el 30 aniversario de la bandera de la UE.

Estas piezas mantienen idénticas características técnicas, tamaño y valor que las monedas ordinarias de 2 euros, diferenciándose únicamente en el diseño de la cara nacional. A pesar de ser de curso legal en toda la eurozona, su tirada limitada y diseños especiales las convierten en objetos codiciados tanto por coleccionistas como por inversores en numismática, especialmente cuando se trata de ediciones con acabados especiales como las versiones proof.

¿Por qué algunas monedas conmemorativas alcanzan precios elevados?

El valor de las monedas conmemorativas en el mercado secundario depende de diversos factores, siendo los principales la tirada, el estado de conservación, la demanda coleccionista y la relevancia histórica o cultural del evento conmemorado. En el caso de la moneda de la UEFA 2016, el atractivo del fútbol como deporte de masas contribuye significativamente a su demanda entre coleccionistas temáticos.

Las ediciones especiales, como las versiones proof con acabados de alta calidad y presentación en estuche, suelen experimentar una mayor revalorización debido a su tirada más reducida y su acabado superior. Los expertos numismáticos recomiendan siempre adquirir estas piezas a través de canales oficiales o establecimientos especializados para evitar sobrecostes injustificados o, peor aún, posibles falsificaciones que ocasionalmente aparecen en el mercado.