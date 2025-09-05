Japón lanza varias monedas conmemorativas por el 40 aniversario de 'Dragon Ball'

La Casa de la Moneda de Japón ha anunciado oficialmente el lanzamiento de dos exclusivas colecciones de monedas conmemorativas para celebrar el 40 aniversario de 'Dragon Ball', una de las franquicias de manga y anime más influyentes a nivel mundial. Esta iniciativa, revelada el pasado jueves, incluye sets limitados con monedas de curso legal y medallas especiales que rinden homenaje a la icónica obra creada por Akira Toriyama.

El conjunto principal, catalogado como monedas proof, estará compuesto por seis monedas oficiales japonesas acuñadas para 2025, con denominaciones que van desde 1 hasta 500 yenes. Lo que hace especial a esta colección es la inclusión de una medalla de plata que muestra a Son Goku en su etapa infantil en el anverso, mientras que el reverso presenta el logotipo del 40 aniversario con un sofisticado acabado iridiscente que cambia de color según la incidencia de la luz.

Según ha detallado la institución monetaria nipona, este set premium se comercializará en un elegante estuche de cuero a un precio de 16.500 yenes (aproximadamente 95,50 euros). La tirada será limitada, con un máximo de 25.000 unidades disponibles, lo que augura una gran demanda entre coleccionistas y aficionados a la saga creada por Toriyama.

La colección Proof de 6 monedas

Dos colecciones para todos los bolsillos

Las monedas denominadas 'proof' no son simples piezas de colección. Como explica la propia Casa de la Moneda japonesa, se acuñan mediante técnicas especiales que proporcionan un brillo característico a la superficie y resaltan con particular nitidez los relieves y motivos grabados, otorgándoles un valor adicional para los numismáticos.

Para quienes buscan una opción más asequible, la institución ha preparado un segundo set que incluye una medalla elaborada en cobre rojo con la imagen de Goku adulto en el anverso y la emblemática esfera del dragón de cuatro estrellas en su reverso. Esta pieza se presentará en un estuche especialmente diseñado y tendrá un precio de 3.100 yenes (unos 18 euros). La tirada de esta versión será considerablemente mayor, alcanzando las 60.000 unidades.

Una de las monedas más baratas

Las solicitudes para adquirir cualquiera de estas colecciones conmemorativas podrán realizarse desde este viernes hasta el próximo 25 de septiembre, ya sea mediante correo postal tradicional o a través de la tienda online oficial de la Casa de la Moneda japonesa. Ante la previsible alta demanda, la institución ha establecido que, en caso de que las solicitudes superen el número de unidades disponibles, los compradores serán seleccionados mediante un sistema de sorteo.

Un aniversario histórico para una franquicia legendaria

Aunque el 40 aniversario de Dragon Ball se celebró oficialmente el 20 de noviembre de 2024, los lanzamientos conmemorativos continúan durante todo el año 2025 como parte de las celebraciones extendidas de esta importante efeméride. La saga, que comenzó su publicación en 1984 en la revista Shonen Jump, ha trascendido fronteras para convertirse en un fenómeno cultural global con millones de seguidores en todo el mundo.

La iniciativa de la Casa de la Moneda se suma a una larga lista de homenajes y productos conmemorativos que diversas empresas y organizaciones han lanzado para celebrar las cuatro décadas de existencia de una de las franquicias de entretenimiento más exitosas de la historia. Videojuegos, figuras coleccionables, exposiciones y ahora monedas oficiales confirman el impacto cultural de la obra de Toriyama.

El éxito de Dragon Ball trasciende ampliamente el ámbito del manga y el anime. Su influencia se extiende a múltiples industrias del entretenimiento, desde los videojuegos hasta el merchandising y el cine, generando miles de millones en ingresos a lo largo de estas cuatro décadas. Personajes como Goku, Vegeta, Piccolo o Bulma son reconocibles instantáneamente por varias generaciones de fans en prácticamente cualquier rincón del planeta.

'Dragon Ball', una serie de culto

Dragon Ball es una serie manga creada por el fallecido Akira Toriyama que debutó en la revista Shonen Jump en 1984. La historia sigue las aventuras de Son Goku, desde su infancia hasta su edad adulta, mientras entrena en artes marciales y explora el mundo en busca de las siete esferas del dragón, objetos místicos que, al reunirse, invocan a un dragón capaz de conceder deseos.

La obra evolucionó a través de diferentes sagas, como Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, expandiendo su universo y presentando villanos cada vez más poderosos. Su adaptación al anime, videojuegos y películas consolidó su éxito global convirtiéndola en una de las propiedades intelectuales más rentables de Japón y un referente fundamental de la cultura pop contemporánea.

El impacto de Dragon Ball en la industria del entretenimiento ha sido tan profundo que muchos creadores actuales de manga y anime citan la obra de Toriyama como una influencia decisiva en sus carreras. Su sistema de combates, desarrollo de personajes y narrativa épica establecieron estándares que continúan influyendo en las nuevas generaciones de historias dentro del género shonen.

¿Cómo adquirir las monedas conmemorativas?

Para los coleccionistas españoles interesados en estas piezas conmemorativas, es importante señalar que la venta se realizará exclusivamente a través de los canales oficiales de la Casa de la Moneda de Japón. Esto implica que será necesario utilizar servicios de compra intermediarios o contar con una dirección postal en Japón para recibir los productos.

Adicionalmente, es recomendable estar atento a posibles reventas en plataformas especializadas en coleccionismo, aunque en estos casos el precio probablemente será significativamente superior al oficial debido a la alta demanda y la limitada disponibilidad. Los aficionados españoles a Dragon Ball que deseen estas monedas deberán actuar con rapidez una vez que se abra el periodo de solicitudes.