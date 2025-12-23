La Guardia Civil detiene a los dos atrincherados tras matar a dos personas y herir grave a otra en Elche

La Guardia Civil traslada a uno de los dos detenidos por la muerte de dos personas en Elche

Agentes de la Guardia Civil han detenido sobre las 14:00 de este martes a los dos presuntos autores del homicidio de dos personas y de la agresión a otra, que permanece ingresada en un centro hospitalario, después de que hayan estado atrincherados en una vivienda de la pedanía de La Marina, que pertenece a Elche (Alicante).

Fuentes del instituto armado han informado de que el suceso ha ocurrido este lunes sobre las 18:00 y han señalado que tanto las dos víctimas mortales como el herido grave son de nacionalidad alemana.

Los dos asesinados han muerto a consecuencia de una paliza, según fuentes del instituto armado, que han concretado que no hay indicios de que haya armas de fuego en este suceso y, aunque en un primer momento se ha descartado que detrás de estos hechos haya un ajuste de cuentas, la investigación continúa para determinar qué ha podido pasar.

El juzgado que dirige la causa sobre estos hechos ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que de momento no han trascendido más datos al respecto.

Desde el instituto armado han precisado que todo ocurrió este lunes sobre las 18.00 horas. Además de los dos fallecidos, hay un herido ingresado en un centro hospitalario. Las tres víctimas son de nacionalidad alemana.

Según las mismas fuentes, los presuntos autores son esos dos hombres, de nacionalidad polaca, quienes han estado en el interior de esa vivienda en una zona aislada. Finalmente, han sido arrestados en el marco de un amplio dispositivo que ha dirigido la Guardia Civil.