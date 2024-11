Guterres urge a suavizar "las líneas rojas" para cerrar un acuerdo en la COP-29 de Bakú: "El fracaso no es una opción"

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instando a las delegaciones que "suavicen" sus líneas rojas para que se pueda llegar a un acuerdo sobre el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NOCC) en la Cumbre del Clima de Bakú (Azerbaiyán) que movilice la financiación que necesitan los países en desarrollo. "El fracaso no es una opción", ha subrayado Guterres durante una rueda de prensa tras volver de la Cumbre del G-20 en Rio de Janeiro, donde pidió a los mandatarios asistentes que diesen "instrucciones" a sus delegados para conseguir un nuevo NOCC.

La recopilación de propuestas para el texto final de la Cumbre del Clima ha reconocido la necesidad de incrementar la financiación climática de cara al Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NOCC) entre 2025 y 2035, pero no ha concretado cifras más allá de "miles de millones" ni ha especificado qué cantidad tendrían que aportar los países desarrollados.

En el documento, presentado esta mañana por la Presidencia de la COP29, se incluyen dos opciones derivadas de las consultas ministeriales. Una de ellas plantea que los países desarrollados proporcionen y movilicen para las naciones en vías de desarrollo "X miles de millones de dólares anuales entre 2025 y 2035".

A su vez, incide en que parte de ese dinero se proporcione como "donaciones o términos equivalentes a donaciones" para una financiación climática "nueva, adicional, asequible, predecible, no generadora de deuda y adecuada, para la adaptación, la mitigación y la reducción de las pérdidas y los daños".

En el texto, establece que los países desarrollados aporten a los fondos en función de sus emisiones y de su Producto Interior Bruto (PIB). Por último, invita a naciones en desarrollo a contribuir al apoyo económico de manera voluntaria, aunque indica que este dinero no se contaría en el NOCC.

El secretario general de la ONU ha recordado que "el reloj corre" y que, "siendo francos, aún persisten muchas diferencias sustanciales" en las negociaciones. Por ello, ha pedido "suavizar" las líneas rojas" y "nunca olvidar lo que está en juego".

Preguntado por qué le diría a los países desarrollados que se están negando a ofrecer una cifra concreta en las discusiones sobre financiación climática, Guterres ha subrayado que el mundo está llegando "al momento de la verdad" y que cuando llegue "es importante que cada parte aclare sus posiciones y sus ofertas".

Además, en respuesta a una cuestión sobre qué elementos están bloqueando el acuerdo, el secretario general de la ONU ha dicho que, "escuchando a las delegaciones" ha sentido que éstas "todavía mantienen en gran medida sus posiciones iniciales". "Así que ahora es el momento de abandonar las posiciones iniciales y encontrar áreas de posible compromiso. Mi llamamiento a todas las partes es que hagan exactamente eso. El tiempo de repetir las posiciones iniciales creo que ha llegado a su fin", ha subrayado.

Por último, en referencia a una pregunta sobre qué va a hacer si el texto final de la Cumbre del Clima reitera la falta de lenguaje contundente de la del G-20, Guterres ha señalado que para él "está claro" que la ciencia dice que no habrá manera de mantener el calentamiento global por debajo del 1,5ºC si no se eliminan gradualmente los combustibles fósiles. "El lenguaje, cualquiera que sea el que se adopte, no cambiará esta realidad", ha añadido.

Para España, el borrador carece de equilibrio en ambición climática

La Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, ha considerado que "la lectura de los textos no es positiva" al no haberse conseguido "el equilibrio en términos de ambición que buscaba España y la Unión Europea (UE) al inicio de la cumbre.

"Se confirman nuestros medios de que no se da una señal política potente en esta cumbre para que la siguiente ronda de compromisos que presenten los países esté en línea con el 1,5ºC, con la ciencia, y recojan la necesidad de aumentar inversiones en renovables y eficiencia energética para sustituir los sistemas de combustibles fósiles", ha argumentado la Directora de la Oficina de Cambio Climático en declaraciones grabadas remitidas a medios.

Sobre la financiación, ha señalado que el texto "no es una base de negociación" porque "recoge únicamente posiciones extremas de los países, no se han recogido posiciones intermedias que han salido en los grupos de negociación y en las reuniones".

Así, ha incidido en que esto es "importante para alcanzar un acuerdo ambicioso, un acuerdo realista que facilite la transición hacia economías sin emisiones, economías resilientes en los países en desarrollo". Por ello, ha instado a que la Presidencia de la COP29 ponga cuanto antes un texto encima de la mesa que "sirva de base de negociación, que recoja esas posturas que son intermedias para construir ese objetivo, para definir bien en qué consiste y poner sobre la mesa una cantidad importante que ayude a ese objetivo del 1,5ºC y esa transición en otras economías".

No obstante, ha admitido partes importantes del texto, especialmente para los países en desarrollo al tratarse de "barreras que se llevan identificando muchos años" como "los temas de acceso al capital, cómo solucionar el acceso a inversiones y también los temas de deuda que también son señales que son necesarias en esta cumbre para que la reforma del sistema internacional responda a la financiación climática".

En opinión de Ulargui, lo más decepcionante es la parte sobre "mitigacion y financiación" al considerar que se debe buscar la "máxima ambición para conseguir el objetivo del 1,5ºC" y que, a su juicio, "están muy lejos de ser aceptables". La delegación española también echa en falta "cómo trabajar elementos que van a ayudar a conseguir la expansión de fuentes renovables como el almacenamiento o la construcción de redes que hay que hacer de forma cooperativa y en colaboración con los países en desarrollo".