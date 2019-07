Un hombre asesina a su ex mujer en Lugo y después se suicida

Un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento ha matado presuntamente a su mujer con un arma blanca y después se ha suicidado en la localidad de Vilalba (Lugo).

La pareja, que no tenía hijos en común, estaba en trámites de divorcio y ya no residía junta. Sobre el presunto agresor pesaba una orden de alejamiento de su ex pareja, según confirmaron fuentes de la investigación.

La mujer fue hallada muerta a las 12:45 con heridas de arma blanca en el cuello en el garaje donde también apareció ahorcado su ex pareja, en lo que todo hace suponer que se trata de un nuevo crimen machista, si bien la investigación por parte de la Guardia Civil fue declarada secreta para tratar de esclarecer los hechos.

El hombre, de 50 años, residía desde hacía poco tiempo en la aldea de Nete, en el término municipal de Vilalba, y se encontraba en paradero desconocido desde el sábado, cuando un familiar presentó una denuncia en la Guardia Civil alertando de su desaparición, ya que no había acudido a su puesto de trabajo.

Según las fuentes de la investigación, los forenses están elaborando un informe para certificar las causas exactas del fallecimientos de ambos.

El Ayuntamiento de Vilalba ha decretado tres días de luto por este suceso, que ha conmocionado a los vecinos de esta población de la comarca de la Terra Chá lucense.

Ha habido concentraciones para condenar este crimen y solidarizarse con las familias de los fallecidos.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó el "machismo criminal" que dejó este domingo "otra víctima" en la localidad de Vilalba. En su cuenta de Twitter, Sánchez envió su cariño a la familia y amistades de la víctima y recordó que la violencia machista "no cesa".

En lo que va de año, 33 mujeres han sido asesinadas víctimas de violencia machista.