Un hombre mata a cuchilladas a su mujer en Cartagena

Un hombre de 66 años ha sido detenido en la mañana de este martes en la diputación cartagenera de El Algar como presunto autor de la muerte de su mujer a cuchilladas, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El suceso ha tenido lugar este martes en el interior de una vivienda de la citada localidad y cuando han llegado los agentes han encontrado el cuerpo sin vida de la víctima, una mujer de 64 años, con signos de violencia por arma blanca.

Poco después, se ha detenido a su marido, de 66 años, como presunto autor de un delito de homicidio.

Según las fuentes, entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.