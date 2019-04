10 hoteles de Sevilla para viajar con perro

Viajar sin dejar a la mascota en casa o en un "hotel para animales" es cada vez más común, gracias a que los alojamientos turísticos adaptan sus instalaciones a estos nuevos miembros de la familia.

En Sevilla, son múltiples las opciones para hacer turismo con la mascota, tanto en apartamentos turísticos, como hoteles y hostales. Los hoteles ofrecen habitaciones adaptadas para los animales y dependiendo de su peso cobran un suplemento u otro; pero todos piden que las mascotas no accedan a las zonas comunes ni que se queden solos en las habitaciones.

La capital hispalense es un magnífico destino para visitar en cualquier época del año. Entre sus calles guarda un rico patrimonio histórico y cultural, una suculenta gastronomía y varios lugares para pasear con la mascota, como el parque del Alamillo o el parque de María Luisa.

Te proponemos 10 hoteles en Sevilla capital donde alojarte con tu mascota gratis, sin tener que pagar un suplemento:

1. Hotel Petit Palace Marqués Santa Ana

En pleno centro de la ciudad, el hotel combina el encanto de un antiguo palacete andaluz y servicio y diseño de última generación. Disponen de habitaciones familiares.

Admite perros de todos los tamaños y sin límite de peso, así como gatos. No admite dos mascotas por habitación y hay que hacer la petición junto a la reserva.

2. El Rey Moro Hotel

En el pintoresco y auténtico barrio de Santa Cruz, este hotel ocupa una casa señorial reformada del siglo XVI. Admite perros pequeños (hasta 5 kilos) y también gatos. El Rey Moro Hotel acepta dos mascotas por habitación.

3. Petit Palace Santa Cruz

El Hotel Petit Palace Santa Cruz es un hotel que admite perros. El hotel está en una antigua casa palaciega del siglo XVII en el antiguo barrio judío de Sevilla. El hotel admite mascotas gratis de no más de 15 kilos y máximo dos por habitación.

Si tu perro o gato es tranquilo podrá quedarse solo en la habitación. Antes de hacerlo, el dueño deberá avisar a recepción y dejar un teléfono de contacto.

4. Hotel Villa de la Palmera

Se trata de un palacete situado en Avenida de la Palmera, construido a principios de siglo ha sido objeto de una cuidada restauración conservando el ambiente de la época; rodeado de frondosos jardines y cada habitación posee una decoración singular y las más modernas instalaciones.

Este hotel acepta perros pequeños y medianos (hasta 15 kilos de peso) y gatos. Solo una mascota por habitación.

4. Casual de Las Letras Sevilla

"Dile a tus dueños que nos indiquen que vas a venir... Así me encargaré de que tengas lista tu camita donde dormir, tu comedero y bebedero, y además, si vienes con hambre, no te preocupes, también me encargaré de que te pongan un snack de bienvenida".

Así oferta sus instalaciones el Hotel Casual de Las Letras Sevilla. Si reservas directamente desde su web el alojamiento de la mascota es gratuito y además, tendrán preparado un bebedero portátil. Permiten todos los tamaños de perros y el acceso de los huéspedes con perros a la terraza (se sirven desayunos) y patios. Los huéspedes no pueden entrar con el perro en el restaurante, buffet desayuno y bar.

5. Corral del Rey

Esta casa con encanto del siglo XVII se encuentra en el casco antiguo de Sevilla, a sólo 5 minutos a pie de la catedral. No cobra suplemento por perros o gatos, aunque limita a una mascota por habitación. Perros pequeños y medianos (hasta 15 kg).

6. Hotel Palacio Alcázar

Hermosa casa del siglo XVIII, donde sus rincones fueron casa de maestro, ya que sirvió de residencia y taller del célebre pintor y torero J. Fulton, que cayó enamorado de este lugar excepcional.

En ella, los huéspedes pueden alojarse con perros de todos los tamaños (sin límite de peso) y también con gatos, sin cargo adicional para alojarse con mascotas.

7. Casual Don Juan Tenorio

Extras para los Dog Vivants en este hotel: agua, algunas chucherías y premios. Si el visitante quiere acudier con perros de más de 35 kilos puede consultar si hay disponibilidad de las habitaciones más grandes. De la misma forma, permite máximo 2 perros por habitación. Sin suplemento adicional por mascota si se reserva directamente en la web del hotel.

8. Hotel Petit Palace Canalejas

Todas las comodidades del Palace Canalejas son pocas para los perros en. Agua, comida para perros, una camita para que la mascota duerma a pata suelta.

Aunque no se puede acceder con la mascota al restaurante y al bar, el hotel dispone de la opción take away y room service en la recepción del hotel.

9. Hotel Giralda Suites del Maestro

La calle Hernando Colón desemboca en la Puerta del Perdón, acceso norte a la Catedral a través del Patio de los Naranjos y a escasos metros de este, los fundadores de La Casa del Maestro ofrecen una nueva casa en Sevilla. Las Suites del Maestro tiene una acogedora decoración pensada para regalar a sus visitantes unas horas de relax y descanso en pleno centro histórico de la ciudad.

Admite, bajo petición y sin cargo adicional, perros pequeños y gatos. Solo una mascota por habitación.

10. Hotel Un Patio en Santa Cruz

Situación privilegiada la de este hotel, en pleno corazón del Barrio de Santa Cruz. A escasos minutos de la Giralda y de la Catedral y a pocos pasos del Real Alcázar y de los Jardines de Murillo.

La dirección de Un Patio en Santa Cruz prohíbe dejar sola a la mascota en la habitación, pero es el único impedimento que pone a viajar con perros y gatos. Admite perros pequeños (hasta 5 kg) y dos animales por habitación.