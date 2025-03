Jonathan Majors, Kang el Conquistador, despedido de Marvel tras filtrarse un audio en el que reconoce qué estranguló a su ex pareja

El actor Jonathan Majors, conocido por interpretar a Kang el Conquistador y sus variantes en el Universo Cinematográfico Marvel, ha sido despedido tras ser declarado culpable de agresión y violencia doméstica. Majors fue sentenciado a asistir a terapia por violencia doméstica y, tras cumplir su condena, ha salido a la luz un audio vinculado al caso.

La revista Rolling Stone ha publicado un audio de una conversación entre Majors y su expareja, Grace Jabbari, que fue supuestamente grabado después de una pelea en septiembre de 2022. El actor había estado viviendo con Jabbari en Londres mientras filmaba la segunda temporada de Loki y la grabación capta a Jabbari confrontando a Majors sobre el presunto ataque. En el audio, Majors admite: "Me avergüenza haber... Nunca he sido agresivo con una mujer antes. Nunca he agredido a una mujer... Te agredí a ti". Jabbari le interrumpe diciendo: "Me estrangulaste y me empujaste contra el coche", a lo que Majors responde: "Sí, todas esas cosas entran en 'agredir', sí. Eso nunca me había pasado".

Este audio ha salido a la luz poco después de que The Hollywood Reporter entrevistara a Majors, quien reveló que tras lo sucedido acudió a clases de reeducación contra la violencia de género, tal y como establecía la sentencia condenatoria, y también a terapia, lo que le permitió sacar a la luz traumas infantiles que no había enfrentado. "Sufrí abusos sexuales tanto de hombres como de mujeres desde los 9 años. De personas que se supone que deben cuidarte, en ausencia de un padre. Estaba hecho polvo. No hay excusas, pero al buscar ayuda, empiezas a comprenderte mejor a ti mismo", relata el actor.

El futuro profesional de Jonathan Majors tras su despido de Marvel

En la entrevista con The Hollywood Reporter, Majors también recordó cómo se enteró de su despido de Marvel y anunció que estaba en negociaciones para un nuevo proyecto de superhéroes. "No tiene nada que ver con los grandes, DC o Marvel, pero es una historia genial. Me alegra estar leyendo", aseguró. Respecto a su futuro y su posible regreso a la industria, el actor comentó: "A veces siento que no va a suceder. Y a veces siento que empezamos la semana que viene".

¿Quién es Jonathan Majors?

Jonathan Majors es un actor estadounidense nacido el 7 de septiembre de 1989 en California. Conocido por su papel como Kang el Conquistador en el Universo Cinematográfico Marvel, Majors también ha participado en otras producciones como la serie Lovecraft Country de HBO y las películas The Last Black Man in San Francisco y Da 5 Bloods. Su carrera prometedora se ha visto empañada por las acusaciones de violencia doméstica y su posterior condena.

Jonathan Majors / EFE

Preguntas frecuentes sobre Jonathan Majors y su caso de violencia doméstica

¿Qué pasará con el papel de Kang el Conquistador en el Universo Cinematográfico Marvel?

Tras el despido de Jonathan Majors, se desconoce quién interpretará a Kang el Conquistador en futuras películas y series del Universo Cinematográfico Marvel. Es posible que el estudio busque un nuevo actor para el papel o que decida prescindir del personaje en próximas entregas.

¿Cómo afectará este escándalo a la carrera de Jonathan Majors?

El escándalo de violencia doméstica y su posterior condena han supuesto un duro golpe para la carrera de Jonathan Majors. Aunque el actor ha expresado su deseo de regresar a la industria, es probable que encuentre dificultades para obtener nuevos papeles en el futuro inmediato. Sin embargo, su participación en terapia y su disposición a enfrentar sus traumas podrían ser vistos como un primer paso hacia la rehabilitación de su imagen pública.