Jorge Lorenzo denuncia el robo de una noria que le costó más de un millón de euros: "Me fie de una persona equivocada"

El expiloto Jorge Lorenzo ha sido víctima de una estafa relacionada con la compra y gestión de una noria ubicada en Vieste, provincia de Foggia, al sur de Italia. El tres veces campeón del mundo de MotoGP ha revelado en el programa 'Dentro la notizia' los detalles de este complicado episodio empresarial que le ha supuesto pérdidas superiores a los 200.000 euros.

"Creé una sociedad, adquirí la noria que me costó en total 1,4 millones de euros e hice un contrato de alquiler por cuatro años. Por desgracia, me fie de una persona equivocada en términos de inversión, lo consideraba un amigo", ha explicado sobre esta inversión que se ha convertido en pesadilla. El pacto establecía el pago de una cuota mensual durante ese periodo, pero los problemas comenzaron desde el principio con retrasos que fueron agravándose progresivamente.

El piloto balear ha precisado que "el último dinero que recibí fue en septiembre de 2023, exactamente hace un año y medio". Durante todos estos meses de impagos, la deuda acumulada supera ya los 200.000 euros, una situación que llevó al deportista a emprender acciones legales contra los responsables en septiembre de 2023, tanto por la vía penal como civil.

Uso indebido de su imagen

Uno de los aspectos más indignantes para Jorge Lorenzo es que, pese a la situación de impago, los gestores siguen utilizando su nombre e imagen para promocionar la atracción en redes sociales. "En la cuenta oficial de Instagram de su empresa siguen mencionando mi nombre y escribiendo que el embajador es Jorge Lorenzo. La situación es surrealista, esa es la noria de Jorge Lorenzo pero no vayáis", ha denunciado públicamente.

El tricampeón mundial ha expresado también su preocupación por la devaluación del activo: "Cuanto más tiempo pasa, más se devalúa la noria, cada día que pasa". A pesar de las acciones legales iniciadas hace ya un año y medio, Lorenzo todavía no ha conseguido una solución satisfactoria a este conflicto comercial que afecta tanto a su patrimonio como a su imagen pública.