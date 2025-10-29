Jorge Rey anuncia la "llegada de más frentes" antes de terminar octubre: "Las lluvias prácticamente desaparecerán este día a la espera de un anticiclón"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles 29 de octubre un aviso rojo por lluvias en la provincia de Huelva. De esta forma, nos adentramos en una jornada marcada por las intensas precipitaciones en áreas del suroeste peninsular. No obstante, el joven aprendiz de meteorólogo, Jorge Rey, advierte sobre "la llegada de más frentes" durante los próximos días.

Conocido por sus predicciones basadas en el tradicional método de las cabañuelas, el youtuber analiza en su canal 'El Tiempo con JR' el panorama que nos aguarda y qué podemos esperar, conforme a los pronósticos actuales. "Ojo, porque el jueves empezará a arrimar un nuevo frente, una nueva borrasca con bastante importancia desde el Atlántico". De acuerdo con su explicación, "traerá viento y precipitaciones", especialmente a zonas de Galicia. "Pueden ser bastante fuertes durante el viernes", añade.

Jorge Rey anuncia la llegada de nuevos frentes a España

En palabras de Jorge Rey, estas precipitaciones, con el paso de los días, se irán adentrando en el interior de España", aunque con más debilidad. Por el momento, durante el miércoles "esperamos abundantes lluvias en muchos puntos de Andalucía, Castilla - La Mancha e incluso Extremadura".

Ante esta situación, la Aemet ha activado varios avisos por lluvia y tormentas en siete de las ocho provincias andaluzas; y, en el caso de Sevilla, el aviso es de categoría naranja en la campiña y la sierra norte, debido a la posibilidad de contar con acumulaciones de 50 mm en una hora. Además, se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h y "no se descarta la formación de tornados y trombas marinas".

Asimismo, también podemos ver "precipitaciones que destacarán hacia el centro, como por ejemplo Madrid; y en algunos puntos de Aragón o Cataluña", prosigue Rey. En la misma línea, es posible que haya "algo de inestabilidad en áreas de Galicia o el Cantábrico".

¿Qué tiempo hará los próximos días, según Jorge Rey?

Durante la jornada de este jueves 30 de octubre, el joven meteorólogo asegura que se presenta un escenario de "muy poca cosa, realmente". Veremos entonces "algunas lluvias, algunos restos en zonas de Albacete o de Murcia; incluso también algo importante en áreas de Baleares", además de cierta inestabilidad todavía en Galicia.

Será el viernes 31 de octubre cuando la situación vuelva a cambia. "Ojo, porque esa inestabilidad que veíamos es la llegada de un nuevo frente, que vendrá con importancia, pudiendo acumular incluso más de 100 litros en un solo día", informa en relación a la comunidad gallega. Por consiguiente, "dará lugar a lluvias el sábado (1 de noviembre) en muchos puntos de Castilla y León, Aragón o Madrid".

Finalmente, "el domingo, las lluvias practicamente desaparecerán a la espera de un anticiclón que mejore completamente la atmósfera". En cuanto a las temperaturas, Jorge Rey lo tiene claro: "Con estos vientos del sur, esperamos agradables mercurios". Además, el mencionado anticiclón provocará que las máximas vayan recuperando un poco.