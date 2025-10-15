Jorge Rey anuncia la vuelta del "otoño de verdad": "Cambio brutal para España con la llegada de estas borrascas desde el Atlántico"

La segunda quincena de octubre llega con temperaturas por encima de los 30ºC a Sevilla. De esta forma, se mantiene la estabilidad atmosférica de las últimas semanas, con unas máximas superiores a las normales para esta época del año. Sin embargo, se trata de una situación que podría estar a punto de cambiar para dar la bienvenida al "otoño de verdad". Así lo asegura Jorge Rey en su canal de YouTube, El Tiempo con JR, donde anuncia la llegada de "fuertes lluvias y frentes atlánticos" a España.

El joven meteorólogo aficionado, conocido por su empleo del tradicional método de las cabañuelas, habla entonces de un cambio que se extenderá a lo largo de todo el país, si bien es verdad que su influjo en Andalucía será menor en un primer momento. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma el descenso de las temperaturas generalizado a partir del domingo 19 de octubre.

Jorge Rey anuncia la llegada de fuertes lluvias a España

"Llega un cambio brutal para España con la llegada de estas borrascas desde el Atlántico, que van a producir fuertes lluvias en áreas del oeste y norte peninsular", informa Rey. "Hablamos de frentes que van a causar, en definitiva, temperaturas cálidas (debido a los vientos del oeste e incluso del suroeste), pero con fuertes lluvias durante unos cuantos días". Por lo tanto, el ambiente otoñal recorrerá el país desde el noroeste y, progresivamente, se irá acercando hacia las regiones del sur.

Según sus previsiones, el Atlántico se va a mantener "muy movido", desencadenando en un notable cambio del tiempo que comenzará "este próximo sábado". Será entonces cuando, en palabras del youtuber, "se acerque el primer frente atlántico a España". Sin embargo, las tormentas se irán "desarrollando con importancia", sobre todo, a partir del domingo 19 y la próxima semana.

Del calor a las lluvias de otoño

Por el momento, "en los próximos días veremos temperaturas cercanas a los 30ºC en áreas de Sevilla o de Córdoba; en torno a los 25ºC en Madrid o Valladolid; e incluso en zonas del norte peninsular", prosigue Jorge Rey. "La llegada de estas lluvias va a causar que, a partir del domingo o el lunes, las temperaturas bajen, pero de manera muy poco importante". Esto se debe a que los vientos procedentes del suroeste mantendrán el ambiente templado. De manera que la capital hispalense continuará con máximas de 28ºC, tanto el lunes como el martes.

En cuanto a la aparición de las precipitaciones, comienzan "en torno al noroeste peninsular en las últimas horas del sábado". Finalmente, el domingo se generalizará la situación. "Hablamos de tormentas importantes en Castilla y León, País Vasco", así como también en muchos puntos del oeste y norte peninsular. "En Andalucía, es verdad que el domingo se quedan un poco alejadas las lluvias, aunque también se esperan durante los días siguientes", concluye Rey.

No obstante, según los datos de la Aemet, se esperan precipitaciones para el viernes 17 de octubre en Granada (100%), Jaén (75%) o Málaga (65%). Luego disminuirán y volverán a cobrar algo de impulso el domingo. Será necesario esperar y permanecer pendiente a la actualidad meteorológica para ver cómo evoluciona el panorama.