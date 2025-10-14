Aunque ya estamos a punto de entrar en la segunda quincena de octubre, las temperaturas se mantienen por encima de lo normal para esta época del año en Andalucía. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, durante la jornada del pasado lunes 13, "algunas estaciones registraron valores máximos superiores a los 30ºC"; y todo apunta a los próximos días continuará el calor.

En el caso de Sevilla, los termómetros llegarán hasta los 32ºC este martes 14 de octubre. En otros municipios de la provincia, como Dos Hermanas, Utrera o Coria del Río también se alcanzará esta cifra, mientras que en Écija o Fuentes de Andalucía la máxima estará en 31ºC. Además, la amplitud térmica diaria oscilará en torno a los 15ºC, provocando un gran contraste entre el día y la noche. Teniendo en cuenta todo esto, es inevitable preguntarse qué día bajarán las temperaturas.

¿Cuándo bajarán las temperaturas en Sevilla?

De acuerdo con la Aemet, las máximas seguirán rozando o superando los 30ºC en la capital hispalense hasta el domingo 19 de octubre. A partir de ese día, habrá un ligero descenso, situándose por debajo de la citada franja térmica. Al parecer, se trata de una realidad que se generalizará al resto de las localidades sevillanas.

El portal meteorológico revela que, para el lunes 20 de octubre, se esperan temperaturas de 29ºC en Sevilla o Coria del Río; mientras que Écija, Fuentes de Andalucía, Utrera, Dos Hermanas, Morón de la Frontera o Lebrija ya bajarán hasta los 27ºC o 28ºC, según la zona. Por lo tanto, habrá una sensación de calor mucho más liviana, en comparación a las jornadas precedentes.

En cualquier caso, las previsiones de la Aemet muestran el panorama para los próximos siete días. Es la página especializada de Eltiempo.es la que indica qué podemos esperar a partir del martes, si bien es verdad que la distancia temporal hace que la situación pueda cambiar conforme avancen los días.

Tiempo en Sevilla a partir del martes 21 de octubre

El martes 21 de octubre, nos encontramos con máximas de 26ºC en Sevilla capital, según los datos de Eltiempo.es. Hay que tener en cuenta que los modelos meteorológicos empleados por este espacio y la Aemet son diferentes, por lo que puede haber ligeras variaciones entre uno y otro. No obstante, sí está clara la bajada térmica a partir de la próxima semana. Aunque las temperaturas seguirán siendo agradables, ya no se alcanzarán los 32ºC de este martes 14 de octubre.

Sea como sea, es preciso permanecer atento a la actualidad meteorológica para ver cómo evolucionan las previsiones. Por el momento, este martes se presenta con nubosidad de evolución diurna en las sierras y máximas localmente en ascenso. Las temperaturas se mantienen sin cambios el miércoles 15 de octubre y, aunque el jueves bajan ligeramente (30ºC en Sevilla), el viernes vuelven a subir para culminar en un cálido y soleado fin de semana. Será entonces la próxima semana cuando disminuyan previsiblemente, aún manteniendo un tiempo estable.