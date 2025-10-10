La dana Alice deja seis provincias en aviso amarillo: estas son las zonas de Andalucía donde más va a llover

La dana Alice continúa dejando una situación de inestabilidad en el este y sur peninsular durante, lo que ha llevado a la Aemet activar el aviso rojo por lluvias torrenciales en el litoral sur de Alicante y el Campo de Cartagena en Murcia. La intensidad de las precipitaciones será menor en Andalucía, si bien se han activado avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en hasta seis provincias.

Este viernes se esperan cielos nubosos en la comunidad con chubascos y tormentas generalizados que pueden ser localmente fuertes, más intensos y frecuentes durante la tarde, en especial en las sierras Béticas y el extremo oriental. Los avisos regirán desde las 10:00 en el Levante almeriense y el Valle de Almanzora y Los Vélez, donde podrían acumularse hasta 20 litros en una hora.

Durante la segunda mitad del día, el aviso amarillo se extiende a Sierra Nevada, las Alpujarras y la cuenca del Genil en Granada; la Subbética cordobesa, la sierra Sur de Sevilla, la Sierra de Grazalema en Cádiz y Antequera y la Serranía de Ronda en Málaga, sectores en los que se espera una precipitación acumulada de hasta 15 litros en una hora.

En paralelo a los chubascos, las temperaturas descenderán en el tercio oriental y el litoral de Alborán, con máxima de 26ºC en Granada o 24ºC en Málaga. En contraste, irán en ascenso en el tercio occidental hasta los 30ºC de Sevilla o los 29ºC de Huelva. Soplará viento de levante, de moderados a fuertes en el litoral almeriense y el Estrecho, más flojos en el resto.

Sábado 11: las lluvias se reducen y pierden intensidad

De cara al puente de octubre, el sábado 11 se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna. La inestabilidad se concentrará durante esta jornada en el extremo oriental y el área del Estrecho, donde no se descartan chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta, más probables por la tarde, aunque serán mucho menos intensas que el día anterior.

Las temperaturas repuntarán localmente en el puntos de la mitad oriental, con 27ºC en Jaén, en el resto con pocos cambios. Se mantiene el flujo de levante, con vientos moderados e intervalos fuertes en el litoral de Almería y el Estrecho.

¿Qué tiempo hará durante el puente de octubre en Andalucía?

El domingo 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, el viento en superficie perderá intensidad, con la situación más inestable en el nordeste peninsular. En Andalucía, predominarán los intervalos de nubes medias y altas entrando por el suroeste, que dejarán abundante nubosidad de evolución durante la tarde, sin descartar chubascos aislados o tormenta ocasional en las sierras. Asimismo, podrían registrarse precipitaciones débiles en el Estrecho y el extremo oriental.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán localmente en el tercio oriental, con 27ºC en Granada o 28ºC en Jaén. Entretanto soplará levante moderado con probalbes intervalos fuertes en Alborán y el Estrecho.

A partir del lunes 13 de octubre, la península quedará "bajo la influencia de una masa fría en altura que, pese a existir una elevada incertidumbre en cuanto a su estructura, es probable extienda la inestabilidad que afectó al este peninsular y a Baleares en fechas previas a buena parte del resto del territorio", aunque con menos intensidad. En este sentido, predominarán los cielos con nubosidad de evolución diurna, que podrán dejar chubascos aislados y tormentas ocasionales en las sierras durante la tarde, menos probables en Andalucía occidental.