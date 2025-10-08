La dana Alice traerá lluvias y tormentas a Andalucía oriental como anticipo de un puente de octubre con tiempo inestable

La Aemet ha activado avisos amarillo en cuatro provincias para este jueves, uno de los días más inestables de la semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes asociadas a la dana Alice. Se trata del primer fenómeno de este tipo al que se le asigna un nombre, al generar avisos de nivel naranja o rojo por fenómenos adversos, como ya ocurre con las borrascas de gran impacto. La dana afectará al tercio este peninsular y Baleares a partir de esta tarde y ya se han ampliado los avisos amarillos en Andalucía oriental.

En concreto, el paso este miércoles 8 de octubre de una vaguada atlántica con una masa fría en altura dejará nubosidad de evolución diurnas en las sierras del interior oriental, donde no se descartan chubascos aislados. La Aemet ha activado los avisos amarillos por precipitaciones de hasta 15 litros en una hora y por tormentas en el Valle de Almanzora y Los Vélez, en Almería, desde las 17:00 horas y hasta el final del día.

En el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas máximas en descenso y vientos flojos variables que tenderán a poniente durante la tarde.

Jueves 9 de octubre: cuatro provincias en aviso amarillo

Está previsto que el jueves 9 de octubre esta situación de inestabilidad se acentúe. Se esperan cielos nubosos en la mitad oriental con chubascos acompañados de tormentas, más probables e intensos hacia el este, donde pueden ser localmente fuertes. En este sentido, se han activado sendos avisos amarillos en la totalidad de las provincias de Almería y Jaén, Sierra Nevada, las Alpujarras, Guadix y la Sierra de Baza en Granada; y la Sierra y los Pedroches en Córdoba.

En el resto, predominarán los cielos poco nubosos, las temperaturas continuarán en descenso y el viento rolará a levante moderado en la vertiente mediterránea.

Inestabilidad durante el puente del Pilar, con chubascos cada vez menos intensos

De cara al puente del Pilar, el viernes 10 Andalucía queda fuera de los territorios en aviso por el momento. Se espera que la vaguada continúe avanzando hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno y dar lugar a la dana Alice que, con elevada incertidumbre, se situará en el sur de la península. En Andalucía se esperan chubascos generalizados, ocasionalmente acompañados de tormentas, más fuertes e intensos en sierras y litorales del tercio oriental, sin que se descarten en otras zonas como el litoral de Alborán.

En general, se esperan cielos poco nubosos en el tercio occidental, con temperaturas máximas en ascenso, al tiempo que desenderán en la vertiente mediterránea. Soplará levante moderado en el litroal mediterráneo y Cádiz.

El viernes 11 se mantiene el ambiente inestable debido a la estacionalidad de Alice. Así, se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en la mitad oriental, más probables durante la tarde. En paralelo, en el tercio occidental habrá nubosidad de evolución diurna y levante moderado con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

En cuanto al domingo 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, la Aemet avanza el mantenimiento de la inestabilidad, aunque con viento en superficie cada vez menos intenso. Los chubascos continuarán siendo más probables en el tercio oriental, aunque hacia el lunes 13 de octubre, festivo en Andalucía, podrían generalizarse.