Tres provincias andaluzas en aviso amarillo por lluvias y tormentas este jueves: se esperan acumulaciones de hasta 15 litros en una hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los primeros avisos amarillos por el episodio de lluvias intensas previsto en Andalucía oriental a partir del jueves 9 de octubre. En concreto, se prevé una precipitación acumulada de hasta 15 litros en una hora en la provincia de Almería, Sierra Nevada, las Alpujarras, Guadix y la Sierra de Baza en Granada; y las sierras de Cazorla y Segura en Jaén.

Se han activado asimismo los avisos por tormentas entre las 11:00 y las 21:00 horas en el interior y desde las 18:00 horas hasta el final de la jornada en el caso de la costa almeriense. Este será el primer día de un periodo de inestabilidad asociado a "un embolsamiento frío en altura y viento de levante en superficie" que podría prolongarse hasta al menos el domingo 12 de octubre.

De momento, este martes 7 de octubre será una jornada marcada por el tiempo anticilónico y estable, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas ascenderán en la vertiente mediterránea hasta los 27º en Almería o 26ºC en Motril. En cuanto al viento, se espera levante moderado en el Estrecho durante la tarde.

A partir del miércoles 8, por la tarde se espera nubosidad de evolución en las Béticas orientales, sin descartar chubascos aislados acompañados de tormentas. Las temperaturas sufrirán ligeros descensos, salvo en Málaga, donde sube la máxima hasta los 26ºC. Soplarán vientos flojos variables, tendiendo a poniente durante la tarde.

Jueves 9 de octubre: precipitaciones y tormentas en la mitad oriental

La entrada de una vaguada fría en altura generará una situación de inestabilidad este jueves 9 de octubre, con predominio de cielos nubosos en la mitad oriental e intervalos nubosos en el resto. Desde la madrugada se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas, más probables e intensas cuanto más hacia el este.

En paralelo, las temperaturas irán en descenso generalizado, con máximas de 28ºC en Granada, 26ºC en Jaén o 24ºC en Cádiz. Se esperan vientos flojos variables, con poniente moderado en la vertiente atlántica y levante en el Estrecho y Alborán.

Una dana se situará en el sur peninsular a partir del viernes

Con elevada incertidumbre, la Aemet prevé el descolgamiento de aire frío y la formación de una dana al sur peninsular este viernes 10 de octubre. Así, se mantendrá la situación de inestabilidad con chubascos generalizados, ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables e intensos en las sierras orientales. Las temperaturas máximas descenderán en la vertiente mediterránea, con 26ºC en Almería o 25ºC en Málaga. En cuanto al viento, se espera levante moderado con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y la provincia de Cádiz.

El sábado 11 continúa el ambiente variable, con intervalos nubosos y precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas en la vertiente mediterránea durante las horas centrales del día, más probables en puntos del interior oriental como Granada (90%), Albox o Huércal-Olvera (75%). Entretanto, se espera un ligero repunte de las máximas.

Esta situación de inestabilidad podría mantenerse durante las jornadas festivas del domingo 12 y el lunes 13 de octubre inclusive.