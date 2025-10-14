El calor no da tregua en Sevilla: las temperaturas seguirán por encima de 30ºC hasta el domingo
La Aemet prevé que el calor se mantenga en toda la provincia hasta finales de semana, con un ligero descenso a partir del lunes
¿Cuándo bajarán las temperaturas en Sevilla?
El verano parece haberse quedado a vivir en Sevilla. A pesar de estar en pleno mes de octubre, las temperaturas continúan siendo propias de agosto. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros seguirán rozando o superando los 30 grados durante toda la semana en la capital y en gran parte de la provincia.
No será hasta el domingo 19, cuando se empiece a notar un leve descenso. A partir del lunes 20, las máximas bajarán a los 28 o 29 grados, y el ambiente será más otoñal, aunque aún estable y soleado. El esperado respiro térmico, por fin, se asoma en el horizonte.