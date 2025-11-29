Jorge Rey avisa de nuevos frentes y lluvias este fin de semana: "Un lengüetazo de frío polar llega a España"

La estabilidad atmosférica de los últimos días parece estar llegando a su fin. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), será el domingo cuando la formación de una vaguada traiga consigo "precipitaciones a amplias zonas de Andalucía". Asimismo, el joven experto de las cabañuelas, Jorge Rey, afirma en su canal de YouTube (El Tiempo con JR) que "la llegada de borrascas atlánticas va a alimentar las lluvias en muchos puntos de la península", con cierta persistencia todavía la próxima semana.

El sábado 29 de noviembre será en principio una jornada de transición, aunque las previsiones apuntan a la presencia de chubascos aislados; especialmente, en áreas del norte. "Galicia, Asturias, Castilla y León..." serán las zonas más afectadas, según explica el aficionado a la meteorología. Además, esta situación se extenderá incluso a puntos del centro peninsular, en forma de "precipitaciones débiles".

Llegan nuevos frentes y precipitaciones a partir del domingo

El cambio brusco de tiempo llega el domingo 30 de noviembre, último día del mes. En palabras de Jorge Rey, "las lluvias no solo continuarán por zonas del Cantábrico, sino que llegarán prácticamente al resto de España: Aragón, Castilla - La Mancha, Baleares, Cataluña, Valencia... Incluso, se verán también en puntos del sur". En efecto, los datos recabados por la Aemet sugieren precipitaciones en amplias zonas del tercio oriental de la región. Zonas como Granada, Córdoba o Jaén cuentan con un 100% de probabilidades de lluvia y tormenta para entonces.

También en Sevilla capital se esperan chubascos, con un 100% de probabilidades hasta el mediodía, momento a partil del cual disminuye el porcentaje (20%). Otras zonas de la provincia, como Écija o Estepa muestran un escenario más persistente a lo largo de toda la jornada, con un 95% de probabilidades que, en algunos casos, se reducen ligeramente (75%) a medida que pasan las horas.

Jorge Rey anuncia la llegada de frío y lluvias a España

"De cara al lunes, las previsiones ya se relajan bastante", prosigue Jorge Rey. No obstante, todavía será posible observar "precipitaciones en puntos del noroeste peninsular", si bien es verdad que se producirán "de manera bastante débil". Asimismo, el experto en las cabañuelas explica que, "el martes, debido a la llegada de más borrascas, esperamos precipitaciones en zonas de Castilla y León, Galicia o el Cantábrico". En el caso de Andalucía, es posible que haya algunos chubascos débiles; igual que en las islas Canarias.

Por otro lado, las temperaturas "son las típicas para la época" del año, según Rey. Aunque no es posible hablar "de mucho frío" por ahora, el youtuber anuncia un brusco cambio tiempo: se acerca "un lengüetazo de frío polar que va a llegar a partir del domingo", 30 de noviembre. Por lo tan, es probable que se produzcan algunas heladas durante esa misma jornada; y podrían extenderse, incluso, a lo largo del próximo lunes 1 de diciembre, tal y como informa Jorge Rey en su canal de YouTube.