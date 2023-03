Una joven musulmana denuncia en redes su despido por usar pañuelo

Una joven musulmana vasca ha denunciado en TikTok una situación en la que un empleador en la restauración que no quiso que trabajara usando un pañuelo cubriéndole el cabello.

La joven, que en Tiktok usa el nombre de Yueriux, ha narrado su testimonio en la red social, aunque su vídeo que ha llegado también a otras redes como Twitter.

"¿Racismo o islamofobia?"

En su vídeo, la usuaria Yueriux se pregunta si se trata de "racismo o islamofobia" y narra como comenzó a trabajar en un conocido restaurante de la ciudad de Vitoria gracias a una amiga suya, que la recomendó a sus jefes. Según cuenta, quedó con sus potenciales jefes en acudir al día siguiente a trabajar y que si le gustaba ya le proporcionarían el uniforme.

Su sorpresa llega cuando al finalizar la jornada, el jefe con el que iba a hablar para concretar cuestiones como los horarios, señaló su cabeza y le preguntó si había trabajado con "el trapo ese en la cabeza".

Según el testimonio de la joven musulmana el empleador quiso excusarse en que el uso del pañuelo rompía con la "estética del restaurante" (las empleadas usan un traje tradicional como uniforme) y que debía ir como el resto de empleadas, que llevan el pelo suelto. Poniendo esto último como condición fundamental para que la joven trabajara en su local, a lo que esta se negó por no afectar para nada a su trabajo y por motivos religiosos.

La cuestión no quedó ahí, como sigue contando Yueriux en su vídeo, sino que el hombre intentó justificarse diciendo no era racista, pero añadió que: "si fuera en cocina o limpieza da igual, pero yo no puedo tolerar que la gente te vea con eso". El vídeo termina con la joven contando cómo la situación la ha hecho sentir.

Su vídeo ha recibido multitud de comentarios, muchos brindándole apoyo. Aunque, junto a estos también hay otros que se posicionan a favor del jefe. Y como señala un tuitero, hay jurisprudencia que establece que la política interna de una empresa puede prohibir que los empleados lleven símbolos visibles relacionados con la religión, aunque otro tema de debate puede ser el trato recibido al respecto por parte del empleador y los términos en los que se refiere al uso de la prenda.