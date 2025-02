Karla Sofía Gascón rompe en llanto tras la polémica por sus tuits: "No he cometido ningún crimen ni soy racista”

La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar por su papel en Emilia Pérez, ha roto su silencio tras la polémica generada por la aparición de antiguos tuits de contenido racista y críticas a los propios premios de la Academia. En una entrevista con CNN, Gascón se disculpó entre lágrimas y aseguró que sus publicaciones fueron sacadas de contexto.

La controversia estalló cuando la revista Variety rescató mensajes de su cuenta en X (antes Twitter), donde la actriz se refería a George Floyd como un "drogata estafador" y cuestionaba el impacto de su muerte en el movimiento Black Lives Matter. En otro tuit, ironizaba sobre la vacuna china contra la COVID-19, afirmando que venía con "dos rollitos de primavera, un gato que mueve la mano" y otros elementos estereotipados. También se hallaron publicaciones con contenido islamófobo, donde escribió: "Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España..." y "El mayor atraso de derechos está en el islamismo".

Además, llamó la atención un mensaje de 2021 en el que criticaba los premios Oscar por su enfoque en la diversidad: "Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Black Lives Matter o el 8M".

Tras la ola de críticas, la actriz cerró su cuenta en X y finalmente se pronunció en la entrevista con CNN. "¡No es mío! Yo jamás he dicho nada de mi compañera", declaró en referencia a Selena Gómez, con quien también había tenido controversias por publicaciones de 2022 en las que la llamó "una rata rica que se hace la pobre desgraciada".

Entre sollozos, Gascón lamentó el impacto que la situación ha tenido en su familia: "¿Por qué mi hija tiene que estar llorando dos días encerrada en casa en Londres? Nos fuimos como si fuera yo un monstruo terrible". También reveló que se comunicó con Selena Gómez para aclarar la situación y que la cantante le respondió: "Sabes que estoy contigo al 200%".

Ante la pregunta de si había considerado renunciar a su nominación al Oscar, Gascón fue tajante: "No puedo renunciar a una nominación porque lo que se está valorando es mi trabajo actoral. No he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie. Ni soy racista, ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar eh hacer creer a los demás que yo soy".

La polémica surge a pocas semanas de la gala de los Oscar, que se celebrará el próximo 2 de marzo. La controversia podría afectar sus posibilidades de llevarse la estatuilla a Mejor Actriz, convirtiéndola en una de las candidatas más controvertidas de la edición.