Así tienes que lavar los abrigos y chaquetones en la lavadora para no estropearlos

Cuando llega el frío, los abrigos empiezan a aparecer en nuestros armarios. Es, por excelencia, una de las piezas estrella de nuestros conjuntos invernales, bien sea por lo combinables que son, por la comodidad, y por protegernos de las temperaturas de los meses de frío.

Sin embargo, tras su uso casi diario y tras tenerlo guardado durante meses sin un lavado adecuado, puede acumular suciedad e incluso llegar a estropearse. Es por ello que, para evitar esto, existen formas correctas para mantenerlos pulcros durante todo el año, y listos para ser sacados de nuevo cuando sean necesarios.

Uno de los recursos más fáciles es lavarlo en la lavadora. Aunque parezca que van a dañarse, no es así. A pesar de parecer prendas muy delicadas, se pueden introducir en la lavadora sin ninguna complicación, tan solo hay que prestar atención al tipo de lavado y, por supuesto, a los productos que utilizamos para su limpieza. Para ello, es muy importante prestar atención a los consejos de lavado de las etiquetas, especificando las necesidades de cada prenda. No es lo mismo lavar un abrigo de lana que un abrigo de plumas.

Una vez localizado cada tipo de lavado, es muy importante contar con una lavadora limpia. Si no lo está puede llegar a estropear la prenda, e incluso hacer que quede con mal olor. La forma más efectiva de lavar la máquina será con el truco del vinagre y el bicarbonato, consiguiendo no solo que el abrigo se lave a la perfección, sino que la vida útil del electrodoméstico sea mayor.

Sin embargo, si la etiqueta de la prenda indica que su lavado debe ser en seco, la opción más fácil es llevarlo a la tintorería. No obstante, si la mancha es insignificante, se puede realizar este tipo de lavado en casa. Se aconseja que, antes de pulverizar cualquier producto en seco para eliminarla, se pruebe en una zona no visible del abrigo para comprobar que no lo destiñe.

Pero, como la opción más recurrente es lavarlo a máquina, es importante tener en cuenta el tipo de tejido y consejos de lavado para cada uno de ellos.

En el caso de los abrigos de lana y paño, se recomienda lavarlos en un ciclo muy suave y con agua fría, ya que el tejido de fibra natural es muy delicado. Expertos en lavadoras recomiendan introducir la prenda en una temperatura máxima de 30ºC. Del mismo modo, antes de introducirlo en la máquina, se recomienda pasar un rodillo por las pelusas del abrigo, así como introducirlo del revés en la lavadora. Se recomienda también que, a ser posible, se seleccione el programa exclusivo para prendas de lana que incluye algunos de los electrodomésticos. Una vez limpio y seco, se recomienda guardarlo en una funda de tela abierta, evitando que acumule humedad.

Si por el contrario el abrigo que queremos lavar es de plumas, el proceso será algo diferente. Esta prenda es de las más demandadas, ya que son las que mejor protegen de las frías temperaturas.

Al igual que los abrigos de lana, la temperatura de la máquina no debe superar los 30ºC y, además, necesitarán un centrifugado bajo para evitar que acaben estropeados. Los expertos de Siemens, conocida marca de lavadoras, recomiendan que la cremallera del abrigo esté cerrada antes de introducirlo en la máquina. Del mismo modo, aconsejan introducirlo con más prendas en su lavado, para equilibrar el peso del tambor debido al poco peso de este tipo de abrigos. Si la lavadora cuenta con un programa de microfibras o eco, se recomienda que sea el elegido, ya que son prendas delicadas a la hora de lavarlas. Para su secado, y de tenerla, se recomienda el uso de secadoras para que el abrigo vuelva a su forma original.

Si por el contrario el abrigo es de pelo sintético, que están en tendencia esta temporada, su lavado adecuado será con agua tibia y una temperatura igual o inferior a 30ºC con pocas revoluciones. La forma más correcta de lavarlo será introducirlo solo en la máquina, para evitar que destiña otras prendas, así como lavarlo en un programa para prendas delicadas. Una vez el ciclo de lavado concluya, se recomiendo escurrirlo bien para eliminar el exceso de agua, y extenderlo de forma horizontal al aire libre para un correcto secado.

QUÉ ABRIGOS EVITAR LAVAR EN LA LAVADORA

Sin embargo, y aunque el lavado a máquina sea una opción cómoda de hacer en casa, no siempre es la aconsejable. Hay abrigos que no se recomienda lavar en la lavadora, ya que son algo más delicados, como los de piel o ante. Su material, más sensible al resto, necesitan unos cuidados especiales, por lo que se recomiendo acudir a la tintorería para que los cuiden con las necesidades especiales de cada uno.