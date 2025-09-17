Leticia Dolera: "Cuando los chavales ven mucho porno, realmente no comprenden el 'no' de las chicas"

La directora y guionista Leticia Dolera ha alzado la voz para defender la implementación de una educación sexual obligatoria en el sistema educativo español. La creadora catalana ha aprovechado la presentación de su nueva serie Pubertat, que llegará a HBO Max el próximo 24 de septiembre de 2025, para manifestar su preocupación ante la falta de consenso político en esta materia tan crucial para el desarrollo de los adolescentes.

Durante una entrevista concedida a Europa Press, Dolera ha expresado su inquietud sobre cómo los jóvenes están formando actualmente su visión de la sexualidad principalmente a través del contenido pornográfico, ante la ausencia de una educación formal y adaptada a cada etapa del desarrollo. "Creo que es tremendo que no tengamos una educación sexual obligatoria y que no haya un consenso por parte de todos los partidos políticos para que en el currículum educativo haya unos mínimos. Me parece muy grave", ha declarado la directora.

La cineasta ha querido desmarcarse de las interpretaciones extremistas que algunos sectores políticos hacen sobre este tipo de educación: "Y, evidentemente, no estoy diciendo cosas como de repente dicen algunos políticos de ultraderecha: 'Se quiere enseñar a los niños de cinco años a masturbarse'. No estamos hablando de eso". Dolera ha insistido en la importancia de superar la polarización social que impide debates constructivos sobre temas tan fundamentales para la formación de los jóvenes.

Un proyecto nacido de la preocupación social

Pubertat es el resultado de un largo proceso de gestación que comenzó mientras Dolera trabajaba en Vida perfecta La conversación con "una madre feminista que me decía que sentía que el feminismo no estaba interpelando a sus hijos" actuó como catalizador para desarrollar esta producción, que ha requerido una exhaustiva investigación con fiscales, abogados y especialistas en menores.

La serie, coescrita por Dolera y Almudena Monzú, aborda una trama centrada en la presunta agresión sexual a una adolescente perpetrada por otros tres menores en el contexto de una colla castellera. A través de esta narrativa, la producción explora las complejas consecuencias del consumo descontrolado de pornografía entre los jóvenes y cómo esto afecta su comprensión del consentimiento y las relaciones personales.

El impacto del porno en la formación sexual adolescente

Durante la presentación, Dolera ha compartido algunas de las conclusiones más alarmantes de su investigación: "Muchas psicólogas me contaban que cuando los chavales ven mucho porno, realmente no comprenden el 'no' de las chicas, a no ser que sea un 'no' superclarísimo". Según la directora, este fenómeno provoca una preocupante pérdida de empatía y capacidad de comprensión entre los adolescentes.

Uno de los aspectos que más impactó a la creadora durante su investigación fue descubrir que esta problemática trasciende las barreras socioeconómicas: "Lo que más me impactó fue ver cómo los menores de situaciones socioeconómicas más bajas y más altas son los que más conflictos tienen". Esta realidad refuerza su convicción de que la educación sexual debe ser universal y accesible para todos los jóvenes, independientemente de su origen o entorno.

Educación como respuesta a una realidad compleja

Ante este panorama, Dolera considera fundamental alcanzar un consenso político que garantice la educación sexual obligatoria "desde la infancia hasta la adolescencia" con unos contenidos mínimos adaptados a cada etapa. "La clave está en la educación y la cultura, siempre", ha afirmado categóricamente la directora, quien lamenta que el actual clima de polarización dificulta enormemente el diálogo constructivo sobre estos temas.

"Y al final les tenemos a los chavales y a las chavalas perdidos, como perdidos estamos los adultos en el fondo. Porque tampoco hemos resuelto la cuestión del consentimiento", ha reflexionado la realizadora, quien aboga por un enfoque de la sexualidad desde "la vulnerabilidad y el autoconocimiento". Dolera critica el modelo actual donde predomina "la reflexión humana desde un 'hooliganismo' casi futbolero" que imposibilita abordar estos debates con la madurez y el pensamiento crítico que requieren.

Un rodaje cuidadoso con actores adolescentes

La serie no solo explora las problemáticas relacionadas con la sexualidad adolescente, sino también la influencia de la herencia familiar y los modelos de masculinidad. "Los chavales miran a sus padres, que están influenciados por una masculinidad que les está aprisionando", ha explicado Dolera, quien ha puesto especial énfasis en crear un entorno seguro durante el rodaje con los jóvenes intérpretes.

Para garantizar el bienestar de los actores adolescentes, en su mayoría debutantes, el equipo de producción realizó talleres específicos de prevención y coordinación de intimidad. "Fue muy bonito ver cómo los actores adultos estaban pendientes de los menores", ha recordado la directora, subrayando la responsabilidad que supone tratar temas tan delicados con un reparto que incluye menores de edad.

¿Qué busca transmitir 'Pubertat'?

Más allá de ofrecer respuestas definitivas a realidades tan complejas, el principal objetivo de la serie es generar debate y plantear interrogantes pertinentes. Dolera espera que su producción anime a los espectadores "a abrir una conversación en su casa, en su entorno, con sus sobrinos, con los hijos de sus amigos, con sus propios hijos... una conversación en torno a la sexualidad, pero también en torno a la intimidad".

"¿Qué es la intimidad y qué nos produce como seres humanos compartir emociones, compartir espacios, tener conflictos con el poder? Y que hablásemos de sexualidad, de masculinidad y de legado: ¿Cuál es el legado, qué estamos dejando nosotros a los que vienen detrás?", ha reflexionado la creadora catalana, invitando a una profunda reflexión social sobre cuestiones fundamentales para el desarrollo saludable de las nuevas generaciones.

¿Cómo afecta el consumo de pornografía al desarrollo sexual de los adolescentes?

Los expertos en desarrollo adolescente coinciden en que el consumo temprano y sin filtro de contenido pornográfico puede distorsionar gravemente la percepción de la sexualidad en los jóvenes. Estudios recientes han demostrado que la edad media de primer acceso a contenidos pornográficos se sitúa actualmente en torno a los 11 años en España, lo que plantea serias preocupaciones sobre cómo se está formando la visión de las relaciones íntimas en edades tan tempranas.

La pornografía mainstream presenta habitualmente modelos de relación basados en la dominación y en prácticas que no reflejan experiencias sexuales reales y consensuadas. Esto puede conducir a expectativas irreales, problemas de comunicación y dificultades para comprender adecuadamente los límites y el consentimiento, tal como refleja 'Pubertat' en su trama principal.

Quién es Leticia Dolera

Leticia Dolera es una reconocida actriz, directora y guionista nacida en Barcelona en 1981. Su carrera como realizadora despegó con el largometraje 'Requisitos para ser una persona normal' (2015), que escribió, dirigió y protagonizó. Sin embargo, fue con la aclamada serie 'Vida perfecta' (2019) cuando consolidó su posición como una de las voces más personales del panorama audiovisual español.

A lo largo de su trayectoria, Dolera se ha caracterizado por abordar temáticas relacionadas con la identidad femenina, los roles de género y las expectativas sociales desde una perspectiva crítica y personal. Su compromiso con el feminismo la ha convertido en una figura relevante en el debate público sobre cuestiones de igualdad, aunque no ha estado exenta de polémicas.

Con 'Pubertat', la creadora catalana da un paso más en su exploración de las dinámicas sociales contemporáneas, centrándose en esta ocasión en la adolescencia y en cómo la falta de educación sexual adecuada puede tener consecuencias graves para el desarrollo de los jóvenes y para la construcción de una sociedad más respetuosa e igualitaria.