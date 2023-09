Los robots, las máquinas, han respondido a David Bisbal a la pregunta de ¿Cómo están las máquinas? que se hizo viral tras una visita del almeriense al programa La Resistencia

"Hola, David Bisbal!, me han dicho que estás preocupado por cómo estamos. ¡No te preocupes! Las máquinas estamos bien. Y si quieres saber más sobre nosotras y de lo que somos capaces, no te pierdas la película The Creator desde el 29 de septiembre en cines"

La promoción del filme por parte de 20th Century Fox no tiene desperdicio. Para ello han usado a AMECA, el robot humanoide más avanzado del planeta.

La trama de The Creator es ésta: "En medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua (Washington), un curtido ex agente de las fuerzas especiales que sufre por la desaparición de su esposa (Chan), es reclutado para cazar y matar al Creador, el arquitecto de IA avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra, e incluso a toda la humanidad. Joshua y su equipo de agentes de élite viajan a través de las líneas enemigas hasta el corazón oscuro del territorio ocupado por la IA. Una vez allí, descubren que el arma que acabará con el mundo y que les han ordenado destruir es una IA que ha adoptado la forma de un niño pequeño".