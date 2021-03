Las mejores mesas para trabajar y crear tu propia oficina en casa

¿Ha pasado más de un año de teletrabajo y aún no tienes acondicionada tu 'zona oficina en casa'? No te preocupes, los meses pasan sin que apenas nos demos cuenta y es una realidad que el trabajo ha entrado en nuestras casas y necesitamos separar bien las horas laborales de las de descanso y ocio, aunque aún no lo hayamos conseguido ¡tenemos que ponernos a ello!

Si bien es cierto que no todo el mundo tiene la suerte de contar con varias habitaciones en casa o una libre para usarla de oficina, sí debemos tener en cuenta que es mejor delimitar la zona en la que trabajamos de la de descanso. Por ejemplo creando un rincón de trabajo con una mesa apta para ello. Con una buena altura para el ordenador y con espacio suficiente para organizarnos.

Escritorio con balda fija

Esta mesa de estudio blanca es muy práctica, funcional y además con una línea muy versátil que podrás adaptar a cualquier zona de casa. Tiene 90 cm de ancho con balda inferior apta para portátiles, teclados y tablets.

Esta mesa sirve para dormitorios juveniles e infantiles, despachos, para impresoras y para trabajar con la estabilidad suficiente para usarse como mesa de trabajo en tu día a día. Su precio ahora 43,64€. Ahorras: 14,01€ (24%)

*Precio: 43,64€

Mesa de haya

Es muy bonita y con una línea nórdica tan actual ¡que te encantará tenerla en casa! Tiene una forma simple y moderna, la parte superior en melamina y patas de tubo de acero de alta calidad con revestimiento de poliéster en polvo para un color más duradero. Estas patas con niveladores hace que la mesa permanezca estable incluso en superficies irregulares. Su precio ahora 70,99€. Ahorras: 14,01€ (16%)

*Precio: 70,99€

Mesa escritorio con cajonera

Este escritorio con cajones puede colocar en la esquina de la oficina, el dormitorio o el salón para utilizar el espacio de forma racional y maximizar el uso del espacio.

El escritorio de ordenador está equipado con un soporte independiente, que puede colocar libremente la CPU en la parte inferior. Además, también puede ser un escritorio, una oficina de juego, una oficina de aprendizaje, etc. Su precio ahora 62,39€. Ahorras: 15,60€ (20%)

*Precio: 62,39€

Escritorio en L

Esta mesa es perfecta para crear un rincón único en casa. Te da un espacio amplio para trabajar desde el ordenador, colocar una lámpara, y alguna planta o elemento decorativo que le de un toque más especial.

Además, al tener esa forma puede servir para dos personas, también la puedes usar en vez de pegada a la pared, delimitando una parte del salón para crear dos ambientes.

Su precio 89,99€.

*Precio: 89,99€

Mesa de ordenador

Este escritorio está equipado con 4 ruedas para moverlo de la oficina a la sala de estar o incluso al balcón. Es cómodo y del tamaño justo para trabajar bien sin ocupar demasiado espacio.

Tiene dos ruedas con frenos para dejarlo fij y que nos e mueva mientras trabajas. Su precio ahora 37,62€. Ahorras: 13,04€ (26%)