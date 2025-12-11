Más de 1.300 menores están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de sus madres según Viogén

La violencia machista está presente a diario en miles de casas españolas. La vida de miles de mujeres y menores en España, y las cifras de VioGén a fecha de finales de noviemnbre de 2025 lo dejan claro: 1.337 niñas y adolescentes están hoy bajo protección policial por riesgo de sufrir una nueva agresión de una pareja o ex pareja. Son menores que ya han sido víctimas y que el Estado reconoce como supervivientes en peligro. Un 5,3 % más que hace un año. De ellas, una está en riesgo extremo, 20 en riesgo alto y 229 en riesgo medio. Detrás de cada número hay una menor cuya vida se ha visto atravesada por violencia machista contra su madre.

A finales de noviembre, los cuerpos policiales tenían 103.973 casos activos de violencia de género, casi un 3% más que el año pasado. De ellos, 22 mujeres enfrentan un riesgo extremo de ser asesinadas por su agresor, y 957 viven bajo riesgo alto. Son cifras que evidencian que la violencia de género no remite, solo cambia de forma.

La edad y la maternidad también son factores de riesgo. Más de 2.400 mujeres mayores de 65 años están bajo protección policial, un colectivo que con frecuencia sufre violencia silenciada. Y más de la mitad de las víctimas tienen menores a su cargo, lo que demuestra cómo el maltrato machista se convierte en multitud de casos en violencia vicaria, el lado más cruel: usar a los hijos —en el caso más extremo matarlos— para perpetrar el mayor daño posible a la madre.

6 niños en riesgo extremo de maltrato

La violencia vicaria continúa sumando números registrados en Viogén, el sistema de protección a las víctimas: 1.530 niños y niñas están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de sus madres a finales de noviembre. Seis de ellos en riesgo extremo. Desde 2019, el sistema ha detectado 5.834 menores amenazados por violencia vicaria.

VioGén acumula ya 771.860 víctimas registradas, una cifra que crece cada año y que obliga a reforzar no solo la detección, sino también la protección efectiva, la prevención y la educación en feminismo e igualdad. Miles de mujeres y menores viven pendientes de una valoración policial del riesgo mientras exigen un derecho básico: vivir sin miedo.

El 016 atiende 24 horas en 53 idiomas. También está disponible el correo 016-online@igualdad.gob.es, el WhatsApp 600 000 016 y, para menores, el teléfono ANAR 900 20 20 10. Ante cualquier emergencia, el 112 y las fuerzas de seguridad están operativas, así como la app ALERTCOPS para pedir ayuda sin hablar.