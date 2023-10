Los menores migrantes en España se sitúan a la cabeza de Europa en integración socioeducativa

Los menores migrantes en España se sitúan a la cabeza europea en indicadores clave para su integración e inclusión socioeducativa -como el sentimiento de pertenencia en el colegio o grado de felicidad-, por delante de países como Italia, Grecia, Alemania, Bélgica o Irlanda.

Es una de las conclusiones que se extraen de los resultados preliminares del proyecto Immerse (Integration Mapping of Refugee and Migrant Children in Europe), un estudio coordinado por la Universidad Pontificia Comillas que ha contado con la participación del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Durante cinco años, el proyecto Immerse, cuyos resultados definitivos se conocerán en los próximos meses, ha entrevistado a más de 24.000 niños (7.199 en España), de los que el 60% eran migrantes o solicitantes de asilo, para recopilar datos sobre su integración en colegios y otros entornos educativos de sus países de residencia.

Según el estudio, en España la tasa de escolaridad de los menores migrantes es del 98%, sólo por detrás de Irlanda y Bélgica (con un 100%) y por delante de Italia (87%), Alemania (81%) y Grecia (51%).

Además, es el país en el que los encuestados se sienten más apoyados por profesores (68%) y amigos (61%) por delante de Irlanda (con un 62% y 53%, respectivamente), Grecia (59% y 58 %), Alemania (51% y 60%), Bélgica (51% y 52%) e Italia (47% y 41%). Además, en España el 60% de los menores migrantes tienen un alto sentido de pertenencia en el colegio, por encima del resto de países del consorcio.

Unas cifras, según ha subrayado durante la presentación la directora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas (IUEM), Mercedes Fernández, que demuestran "lo importante que es el colegio" para la inclusión de estos menores extranjeros y que animan a seguir trabajando en mejorar el bienestar escolar de estos niños.

Precisamente, el estudio indica que el grado de felicidad de los niños migrantes a nivel europeo es muy satisfactorio: un 82% en España y Bélgica, por detrás de Irlanda (88%) y Grecia (84%) y delante de Italia (79%) y Alemania (76%).

Además, casi la mitad de los migrantes de primera y segunda generación –49% y 46%, respectivamente– se sienten cercanos tanto a su cultura de origen como a la de la sociedad de acogida.

En España es donde los niños extranjeros tienen una competencia lingüística más alta, del 86%, si bien, según ha apuntado Fernández, puede deberse a la gran comunidad latina que hay nuestro país. Por detrás, Italia (76%), Irlanda (75%), Alemania (67%), Bélgica (62%) y Grecia (57%).

En el contexto educativo, el proyecto también se ha interesado por cómo los propios alumnos extranjeros perciben las experiencias de acoso o violencia física. Entre el 33% (España y Grecia) y el 47% (Irlanda) han declarado haber sufrido algún episodio de este tipo.

Además, el 73% de la infancia migrante en España ha mostrado su confianza en las instituciones, por delante de la de Grecia (71%), Italia (65%), Alemania (60%) y Bélgica (60%) y solo detrás de Irlanda (75%).

Para la directora del Oberaxe, Karoline Fernández de la Hoz, este es un proyecto muy importante que ha servido para definir 30 indicadores, entre facilitadores y barreras para la integración socioeducativa de estos niños, que a partir de ahora permitirá disponer de herramientas para hacer un diagnóstico, "que sirve para hacer políticas públicas y acompañar a la comunidad educativa".