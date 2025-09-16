Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha

La formación Podemos Castilla-La Mancha ha confirmado el fallecimiento de Martina García Anguita, quien a sus 25 años ejercía como secretaria de Acción Institucional del partido en la comunidad autónoma. La joven política, que había desarrollado una prometedora carrera dentro de la formación morada, deja un importante vacío en la organización regional.

García Anguita, que cursaba estudios de Grado en Derecho en la actualidad, había destacado por su precoz incorporación a la política institucional. Durante el mandato municipal iniciado en 2019, se convirtió en una de las concejalas más jóvenes de España al acceder al Ayuntamiento de Marchamalo con apenas 19 años, estableciendo un precedente de participación juvenil en la política local.

Su trayectoria dentro de Podemos había sido ascendente, habiendo figurado en diversas candidaturas electorales. Además, desempeñó el cargo de portavoz del Área Joven de Podemos Castilla-La Mancha y lideró el Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta principios de este 2025, según han detallado fuentes del partido.

Una figura emergente en Podemos regional

La relevancia de García Anguita dentro de la formación quedó patente en la asamblea ciudadana de Podemos Castilla-La Mancha celebrada el 15 de diciembre de 2024, donde fue elegida consejera ciudadana con el quinto mayor respaldo de toda la región, demostrando el reconocimiento a su labor política.

Desde el partido han expresado su profundo pesar por la pérdida, describiendo a Martina como "una persona bondadosa, con unas enormes ganas de vivir y luchar", añadiendo con dolor que "nos han quitado un trozo de vida".

Reacciones ante la pérdida

El coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón, ha estado acompañando a la familia durante los últimos días. Paralelamente, militantes de toda la región están organizando diversas muestras de apoyo y homenajes para despedir a la joven política.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha mostrado su solidaridad, contactando personalmente con la familia tras conocer la triste noticia. Desde la formación han manifestado que "su ejemplo nos inspira y mantendremos su memoria para que sea inmortal", un compromiso para honrar el legado de quien, a pesar de su juventud, había demostrado una firme vocación de servicio público.