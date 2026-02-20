Muere Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', tras padecer ELA

Eric Dane ha fallecido este jueves a los 53 años tras enfrentarse a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), según han confirmado medios estadounidenses. El intérprete, conocido mundialmente por su papel en las series 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', perdió la vida rodeado de sus seres queridos casi un año después de hacer público su diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente a las funciones musculares.

La familia del actor ha emitido un comunicado en el que ha señalado que Dane murió tras "una valiente batalla" contra la ELA, según ha recogido la revista People. El estadounidense saltó a la fama internacional gracias a su interpretación del doctor Mark Sloan, apodado "McSteamy", en el drama médico 'Anatomía de Grey' producido por ABC, donde se convirtió en uno de los personajes más queridos por la audiencia durante la década de 2000.

Después de su paso por el exitoso drama hospitalario, Eric Dane continuó su carrera televisiva participando en producciones de gran relevancia. El actor asumió el papel protagonista en The 'Last Ship' y, más recientemente, dio vida a Cal Jacobs en la aclamada serie 'Euphoria', consolidando así su presencia en la pequeña pantalla estadounidense.

Últimos meses del actor frente a la ELA

Durante los últimos meses, Dane había mostrado un deterioro físico evidente debido al avance de la esclerosis lateral amiotrófica. A pesar de ello, el intérprete mantuvo una actitud de fortaleza y siguió apoyando públicamente la investigación sobre esta enfermedad hasta sus últimas apariciones ante los medios de comunicación.