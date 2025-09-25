Muere un figurante durante el rodaje de una película de los Javis

Un trágico accidente ha ocurrido durante el rodaje de "La bola negra", la nueva película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos popularmente como Los Javis. Un hombre de 78 años falleció el 4 de septiembre en el Hospital Marqués de Valdecilla a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, tras haberse precipitado por unas escaleras el 1 de septiembre durante la producción cinematográfica.

Enrique, arquitecto jubilado y vecino de La Hayuela, sufrió la caída en zonas no rehabilitadas del complejo de la Universidad Pontífica de Comillas (Cantabria). El incidente ocurrió después de que el figurante completara su prueba de maquillaje y vestuario, sin llegar siquiera a participar en la grabación de escenas. Tras el accidente, fue trasladado inicialmente al hospital de Torrelavega, donde se constató la gravedad de sus lesiones, siendo posteriormente derivado al Marqués de Valdecilla.

Según testimonios recogidos en el lugar, existe incertidumbre sobre las causas exactas del accidente. "Nadie sabe muy bien si fue porque le dio algo o por un sencillo traspié", ha explicado una persona presente durante el rodaje. Por su parte, la productora Los Esquiadores AIE ha defendido las condiciones de seguridad del set, asegurando que las escaleras contaban con "toda la iluminación necesaria, la señalización correcta, el pasamanos y hasta el ancho de los escalones requerido", además de confirmar que el rodaje cumplía con todos los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales.

La trayectoria de Los Javis en el panorama audiovisual español ha estado marcada por éxitos recientes como "La Mesías" o "Paquita Salas", convirtiendo a este dúo creativo en referentes de la ficción nacional. "La bola negra" representa su nuevo proyecto cinematográfico, cuyo rodaje se ha visto ensombrecido por este desafortunado suceso.