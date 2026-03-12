Muere un hombre tras recibir un disparo desde la calle cuando estaba en el balcón de su casa en Alicante

Un hombre de 59 años ha muerto este miércoles por la noche en Alicante tras recibir el impacto de una bala mientras se encontraba en el balcón de su vivienda. El suceso se produjo en el número 23 de la calle Enrique Monsonis, en el barrio de Carolinas Altas, donde la víctima de nacionalidad colombiana fue tiroteada desde la calle en circunstancias que investiga la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22:00 horas cuando el hombre se hallaba asomado al balcón de una primera altura y recibió el impacto en un órgano vital. Según las fuentes consultadas, se desconoce si era el objetivo del disparo o si le alcanzó por accidente al tratarse de "una bala perdida" dentro de un tiroteo en el que se han constatado siete detonaciones. Por el momento no se han producido detenciones.

La Policía Nacional continúa investigando lo ocurrido sin descartar ninguna hipótesis y ha indicado en un comunicado que no ofrecerá más información para evitar perjudicar las pesquisas en curso.

Cuando los servicios de emergencias llegaron al domicilio, el tiroteado aún permanecía con vida. Los sanitarios del SAMU trataron de efectuar las labores de reanimación aunque sin éxito, por lo que finalmente no llegó a ser trasladado. El cadáver se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad donde se le realizará la autopsia correspondiente.

Vehículo incendiado en las inmediaciones

En las inmediaciones de la vivienda y sobre la misma hora ardió un vehículo, concretamente a unos 300 metros, en el pasaje de Benferri. No obstante, no se ha confirmado si ese incidente está relacionado con el homicidio ocurrido en la calle Enrique Monsonis.

La Policía Nacional activó desde un primer momento el protocolo de delitos violentos. Agentes de Policía Científica y de la Policía Judicial se encargaron de la inspección ocular y de la investigación posterior en el lugar de los hechos.