La NASA ofrece 2,75 millones de euros a la persona capaz de resolver este problema

La NASA ha lanzado un ambicioso concurso que busca revolucionar la gestión de residuos en las futuras misiones espaciales. El reto, bautizado como LunaRecycle Challenge, ofrece premios por valor de 3 millones de dólares (aproximadamente 2,75 millones de euros) a quienes logren desarrollar soluciones innovadoras para reciclar y reutilizar materiales en la Luna y más allá.

Este desafío surge de la necesidad de optimizar los recursos en las misiones espaciales de larga duración. Según estimaciones de expertos, el coste de transportar un solo kilogramo de material a la Luna y de vuelta a la Tierra asciende a casi 100.000 dólares (unos 91.500 euros). Esta cifra astronómica hace que sea crucial encontrar formas de aprovechar al máximo cada gramo de material que se lleve al espacio.

El enfoque de LunaRecycle serán los residuos sólidos "no gaseosos, no biológicos y no metabólicos": "cosas como envases, telas y elementos estructurales".

Dos categorías para innovar: simulación digital y prototipos

El concurso se divide en dos fases principales. La primera fase, dotada con un millón de dólares en premios, permite a los participantes competir en dos categorías diferentes:

Categoría "Gemelo Digital" : Los concursantes deberán presentar simulaciones virtuales de su tecnología en acción, incorporando datos del mundo real.

: Los concursantes deberán presentar simulaciones virtuales de su tecnología en acción, incorporando datos del mundo real. Categoría "Construcción de Prototipos": Los equipos desarrollarán diseños detallados de sus invenciones para el reciclaje.

La NASA ha anunciado que la segunda fase del concurso, que podría repartir hasta 2 millones de dólares adicionales, dependerá de la calidad y el potencial de las propuestas recibidas en la primera fase.

Colaboración universitaria y protección de la propiedad intelectual

El Dr. Rajiv Doreswamy, director de tecnologías espaciales e investigación en ingeniería de la Universidad de Alabama, liderará la gestión del desafío. La Facultad de Ingeniería de esta universidad sureña trabajará en estrecha colaboración con la NASA, a través del Centro Espacial Marshall en Huntsville, Alabama.

Un aspecto destacado del concurso es el compromiso de la NASA de no reclamar derechos de propiedad intelectual sobre las propuestas presentadas. Según las FAQ del LunaRecycle Challenge, "todos los secretos comerciales, derechos de autor, patentes y derechos de software permanecerán con cada equipo respectivo". Esta política busca fomentar la participación y la innovación sin restricciones.

Impacto potencial en la Tierra y futuras misiones a Marte

Aunque el objetivo principal es mejorar la eficiencia de las misiones lunares, la NASA espera que las tecnologías desarrolladas puedan tener aplicaciones beneficiosas en la Tierra. El lema "reducir, reutilizar, reciclar" podría convertirse en un modelo universal, no solo terrestre.

Además, estas técnicas de reciclaje podrían ser fundamentales para futuras misiones a Marte. El Dr. Ibrahim Guven, profesor asociado de ingeniería mecánica y nuclear en la Universidad Commonwealth de Virginia (VCU), señala que el coste de enviar materiales al Planeta Rojo es aún más elevado. Según sus estimaciones de 2022, transportar un kilogramo a Marte y de vuelta costaría aproximadamente 1 millón de dólares (unos 915.000 euros).

Cómo participar

La NASA ha programado un seminario web para el 25 de noviembre a las 19:00 hora española, centrado en la importancia de los "gemelos digitales" en el concurso. Este evento ofrecerá información detallada sobre cómo desarrollar estos modelos y presentará casos prácticos relevantes.

El plazo máximo para el registro y envío de candidaturas o propuestas será el 31 de marzo de 2025. Todos los detalles del concurso, así como las reglas para participar, pueden encontrarse en la web oficial de LunaRecycle Challenge.