La OCU aconseja evitar la compra de juguetes en Shein o Temu por "incumplimiento de seguridad" y da las claves para acertar el Día de Reyes

El Día de Reyes se acerca y, con él, la tradición de llevar la ilusión a los hogares con juguetes para los más pequeños. Sin embargo, elegir el regalo adecuado no siempre es sencillo: la seguridad y la relación calidad - precio son dos factores clave que conviene tener en cuenta. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece una serie de recomendaciones prácticas para evitar problemas ante una ocasión tan especial como esta.

En primer lugar, se desaconseja la compra de juguetes en grandes superficies de bajo coste, como Shein o Temu. "Un reciente estudio de cuatro asociaciones de consumidores europeos, coordinadas por ICRT, el grupo internacional de investigación y análisis del que forma parte la OCU, reveló numerosos incumplimientos de la normativa de seguridad comunitaria en la mayoría de los 52 juguetes para menores que se venden en estas plataformas", explica la Organización.

La OCU desaconseja comprar juguetes en Shein o Temu

En espacios de este tipo es posible encontrar una gran cantidad de mordedores, sonajeros o accesorios de baño a precios muy asequibles. El problema es que, según la investigación, muchos de ellos presentan algún tipo de problema: "Empezando por el etiquetado, con advertencias ausentes o engañosas; siguiendo por la presencia de piezas pequeñas, las pegatinas o las ventosas que se desprendían fácilmente y podrían tragarse causando asfixia; pero también por el exceso de algunas sustancias tóxicas no recomendables como el formaldehído", informa la OCU en una nota de prensa.

A raíz de estos resultados, la Organización solicita "más controles en aduana, mayor vigilancia activa y sanciones disuasorias". Además, sostiene que, si bien Shein y Temu han retirado los productos defectuosos que fueron denunciados por las asociaciones, no hicieron lo propio en el caso de las denuncias presentadas por consumidores particularidades.

Recomendaciones de la OCU para comprar juguetes

Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad a la hora de comprarle un juguete a un niño, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece algunas recomendaciones para evitar problemas: