La OCU aconseja evitar la compra de juguetes en Shein o Temu por "incumplimiento de seguridad" y da las claves para acertar el Día de Reyes
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece algunos consejos prácticos para comprar jugueres que garanticen la seguridad de los más pequeños de la casa
El Día de Reyes se acerca y, con él, la tradición de llevar la ilusión a los hogares con juguetes para los más pequeños. Sin embargo, elegir el regalo adecuado no siempre es sencillo: la seguridad y la relación calidad - precio son dos factores clave que conviene tener en cuenta. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece una serie de recomendaciones prácticas para evitar problemas ante una ocasión tan especial como esta.
En primer lugar, se desaconseja la compra de juguetes en grandes superficies de bajo coste, como Shein o Temu. "Un reciente estudio de cuatro asociaciones de consumidores europeos, coordinadas por ICRT, el grupo internacional de investigación y análisis del que forma parte la OCU, reveló numerosos incumplimientos de la normativa de seguridad comunitaria en la mayoría de los 52 juguetes para menores que se venden en estas plataformas", explica la Organización.
La OCU desaconseja comprar juguetes en Shein o Temu
En espacios de este tipo es posible encontrar una gran cantidad de mordedores, sonajeros o accesorios de baño a precios muy asequibles. El problema es que, según la investigación, muchos de ellos presentan algún tipo de problema: "Empezando por el etiquetado, con advertencias ausentes o engañosas; siguiendo por la presencia de piezas pequeñas, las pegatinas o las ventosas que se desprendían fácilmente y podrían tragarse causando asfixia; pero también por el exceso de algunas sustancias tóxicas no recomendables como el formaldehído", informa la OCU en una nota de prensa.
A raíz de estos resultados, la Organización solicita "más controles en aduana, mayor vigilancia activa y sanciones disuasorias". Además, sostiene que, si bien Shein y Temu han retirado los productos defectuosos que fueron denunciados por las asociaciones, no hicieron lo propio en el caso de las denuncias presentadas por consumidores particularidades.
Recomendaciones de la OCU para comprar juguetes
Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad a la hora de comprarle un juguete a un niño, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece algunas recomendaciones para evitar problemas:
- En primer lugar, es importante asegurarse de que el juguete es adecuado para la edad del niño, así como también de que incluye advertencias de seguridad en español. "También debe tener marcado CE, dirección del fabricante o importador y número de referencia", explica.
- Si en casa hay niños menores de tres años con hermanos mayores, conviene comprobar los juguetes de estos últimos para verificar que no tienen piezas pequeñas que se puedan desprender con un tirón o superficies puntiagudas.
- Si el juguete lleva pilas, el compartimento debe ser difícil de abrir. "Y, si lleva cintas o cordones, asegúrese de que no son largos. Podrían provocar asfixia, si se enganchan en el cuello mientras juegan".
