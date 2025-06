Oriol Junqueras revela lo que nunca debe preguntarse en prisión

Oriol Junqueras, expresidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha revelado uno de los códigos no escritos más importantes que rigen la convivencia en las cárceles españolas: nunca preguntar directamente a otro recluso por qué motivo está cumpliendo condena. Durante su reciente intervención en el programa Col·lapse de TV3, conducido por Ricard Ustrell, el político catalán compartió esta y otras experiencias de sus casi cuatro años de encarcelamiento, período que comenzó en noviembre de 2017 y finalizó tras recibir el indulto del Gobierno español en 2021.

"En la cárcel todo el mundo sabe por lo que está entre rejas", explicó Junqueras, aunque matizó que este conocimiento no proviene de preguntas directas. "Todo el mundo sabe lo que ha hecho él mismo. Pero es de muy mal gusto, no se estila y no se tiene que hacer", afirmó categóricamente el exvicepresidente de la Generalitat durante la entrevista. Cuando el presentador, intrigado, le preguntó si realmente conocía los motivos de encarcelamiento de otros presos, Junqueras explicó que la información circula por vías indirectas: "Todos saben todo de todos. Cosa que no demuestra que sepan la verdad, porque muy a menudo lo que se sabe son mentiras".

Según el político republicano, quebrantar esta norma no escrita puede acarrear consecuencias negativas dentro del entorno penitenciario, donde existen códigos de conducta estrictos que todos los internos aprenden a respetar. "Eso no se pregunta", insistió, dejando claro que "todos saben o creen saber por qué están los otros, a pesar de que nunca les preguntas directamente por este motivo".

La experiencia carcelaria de Oriol Junqueras: del Supremo al indulto

El recorrido de Junqueras por el sistema penitenciario español comenzó en noviembre de 2017, cuando ingresó en prisión provisional. Posteriormente, en octubre de 2019, el Tribunal Supremo le condenó a 13 años de prisión e inhabilitación por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos en relación con el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia.

Su estancia en diferentes centros penitenciarios se prolongó hasta junio de 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó los indultos para los nueve líderes independentistas condenados por el procés, incluido Junqueras. Durante estos casi cuatro años, el político catalán experimentó de primera mano las dinámicas sociales y los códigos internos que rigen la vida entre rejas, experiencias que ahora comparte ocasionalmente en sus intervenciones públicas.

Los códigos no escritos del sistema penitenciario español

Las revelaciones de Junqueras sobre la etiqueta carcelaria arrojan luz sobre un aspecto poco conocido de la vida en prisión. El sistema penitenciario español, como otros en el mundo, funciona con una serie de normas oficiales establecidas por la administración, pero también con códigos internos creados y respetados por los propios reclusos.

Estos códigos no escritos regulan aspectos como la jerarquía entre internos, el respeto a ciertos espacios personales, la resolución de conflictos y, como ha destacado Junqueras, los límites de la curiosidad sobre los delitos ajenos. Aunque estos códigos varían según el centro penitenciario y evolucionan con el tiempo, algunos principios básicos permanecen constantes en la cultura carcelaria.

Expertos en sociología penitenciaria señalan que estos códigos cumplen una función esencial: mantener un orden social dentro de un entorno de por sí tenso y conflictivo. La discreción sobre los motivos de condena puede tener varias explicaciones, desde el respeto a la privacidad hasta la prevención de conflictos entre reclusos con delitos considerados de diferente gravedad moral dentro de la subcultura carcelaria.

¿Qué opina Junqueras sobre la actualidad política española?

Durante su intervención en 'Col·lapse', Junqueras no se limitó a compartir sus experiencias carcelarias, sino que también abordó temas de actualidad política española, especialmente el denominado 'caso Koldo' y las informaciones sobre la presunta implicación de Santos Cerdán, destacado dirigente del PSOE y uno de los arquitectos de los pactos con los partidos independentistas.

Aunque el programa conducido por Ricard Ustrell dedicó un espacio significativo a las revelaciones sobre la vida en prisión, la figura de Junqueras sigue siendo relevante en el panorama político actual, especialmente en un momento de reconfiguración del espacio independentista catalán tras los resultados electorales de los últimos comicios.

El exlíder de ERC, quien fue apartado de la primera línea política por su inhabilitación, ha ido recuperando presencia mediática gradualmente, compartiendo tanto sus experiencias personales como sus análisis sobre la situación política catalana y española.

¿Cómo afecta la experiencia carcelaria a los políticos condenados?

El paso por prisión supone inevitablemente una transformación personal para cualquier individuo, incluidos los políticos. En el caso de los líderes del procés, diversos estudios sociológicos han analizado cómo esta experiencia ha modificado su discurso público, sus prioridades políticas e incluso su manera de relacionarse con adversarios y aliados.

Junqueras, quien pasó más tiempo en prisión que otros líderes independentistas debido a que su entrada fue más temprana, ha reconocido en varias ocasiones que la experiencia carcelaria le proporcionó perspectivas que antes no tenía. Su capacidad para observar y analizar las dinámicas sociales dentro de un entorno tan particular como la prisión refleja también su formación como historiador.

La revelación sobre los códigos carcelarios no es simplemente una anécdota personal, sino que forma parte de un relato más amplio sobre las consecuencias judiciales del procés y cómo estas han marcado no solo la trayectoria política de sus protagonistas, sino también sus vivencias personales.