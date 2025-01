Los Oscars 2025 eliminan las actuaciones en directo de los temas nominados a Mejor Canción Original

La Academia de Cine ha compartido detalles sobre cómo honrarán a la ciudad de Los Ángeles en medio de la devastación causada por los incendios forestales, junto con otras actualizaciones para la ceremonia de este año, según informa Variety.

En una carta enviada a los miembros de la Academia, el director ejecutivo Bill Kramer y la presidenta Janet Yang esbozaron los planes para la ceremonia número 97 de los Oscars, que se llevará a cabo el domingo 2 de marzo. El anuncio llega tras los devastadores incendios forestales de Los Ángeles, y la Academia aprovecha la oportunidad para resaltar su compromiso con la resiliencia de la industria cinematográfica y su ciudad natal.

La próxima ceremonia, que será presentada por el comediante ganador del Emmy y ex presentador de un programa de entrevistas nocturno Conan O'Brien, promete celebrar el poder transformador del cine mientras abraza temas de conexión y colaboración.

Sin actuaciones de los temas nominados a Mejor Canción Original

En un cambio respecto a la tradición, la categoría de canción original no contará con actuaciones en vivo de las canciones nominadas, algo que ha sido un elemento esencial de las ceremonias de los Oscars en el pasado.

Entre las actuaciones más emblemáticas de las últimas ediciones, destacan "Shallow" (Lady Gaga y Bradley Cooper, 2019) o What Was I Made For? (Billie Eilish, 2024), siendo además ambos temas ganadores de la categoría.

En su lugar, el espectáculo se centrará en los compositores a través de reflexiones personales y detalles entre bastidores de los equipos creativos detrás de la música.

Entre los temas originales de este año se espera que se encuentren canciones de la película musical en español "Emilia Pérez" de Jacques Audiard, con números que habrían sido interpretados por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez.

"Celebraremos su arte a través de reflexiones personales de los equipos que dan vida a estas canciones. Todo esto, y más, descubrirá las historias y la inspiración detrás de los nominados de este año", escribieron Kramer y Yang.

Los momentos "Fab 5" y el homenaje a Los Ángeles

Vuelven este año los momentos "Fab 5", un segmento en el que artistas individuales reconocen a los nominados y rinden homenajes. La tradición, introducida en los últimos años, ha tenido una gran repercusión entre el público que celebra el arte a través de generaciones, lo que ha dado lugar a momentos memorables como el de la ganadora del Oscar Rita Moreno ("West Side Story") rindiendo homenaje a la nominada a mejor actriz de reparto America Ferrera ("Barbie").

La Academia también planea "honrar a Los Ángeles como una ciudad de sueños, mostrando su belleza y resiliencia". La conclusión de la carta de la Academia hizo hincapié en el compromiso con la unidad y el optimismo, especialmente ante los recientes desafíos. "Hay mucho más en preparación, incluyendo poderosos momentos musicales que conectan la rica historia del cine con su futuro audaz e inspirador. Esperamos que sintonicen mañana por la mañana para ver el Anuncio de las Nominaciones, y apreciamos enormemente su continuo compromiso con la Academia y nuestra comunidad cinematográfica. Somos más fuertes juntos".

Otros cambios en la ceremonia de los Oscars 2025

Además de los cambios en la categoría de canción original y el homenaje a Los Ángeles, se espera que la ceremonia de los Oscars de este año incluya otros momentos especiales y actuaciones musicales, las cuales son independientes de los temas musicales nominados. Aunque aún no se han revelado todos los detalles, la Academia ha prometido una noche llena de inspiración y celebración del poder del cine para unir a las personas.

También se espera que la ceremonia aborde temas importantes como la diversidad y la inclusión en la industria cinematográfica, siguiendo los esfuerzos de los últimos años para aumentar la representación de grupos históricamente subrepresentados tanto delante como detrás de las cámaras.