Pagan 40 euros por jabalí muerto para reducir la sobrepoblación

El Consell aportará 40 euros a los titulares de cotos de caza por cada jabalí abatido y retirado del medio natural, con el fin de reforzar la protección frente a la peste porcina africana mediante la reducción de la sobrepoblación de estos animales en toda la Comunitat Valenciana. A estas actuaciones se destinará un total de 6 millones de euros ya que los jabalíes son uno de los principales vectores de la peste porcina africana, según ha informado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, tras el pleno del Consell celebrado este viernes.

Según ha dicho, la sobrepoblación de jabalíes se sitúa entre los 100.000 y los 200.000 ejemplares, según las estimaciones respectivamente más optimistas y más pesimistas. Esta medida se recogerá en un decreto ley de medidas extraordinarias para adoptar medidas preventivas y combatir la peste porcina africana y la sobrepoblación de jabalíes, y en concreto se actuará en 353 cotos y zonas de caza de la provincia de Alicante, en 209 de Castellón y en 438 de Valencia, según informa la Generalitat.

El objetivo del decreto es articular ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural. Se complementa con un encargo de emergencia a la empresa pública VAERSA, que habilitará a partir de enero un servicio específico de recogida de animales cazados y pondrá en marcha un dispositivo de trampeo destinado a instalar cajas trampa en aquellos puntos donde la actividad cinegética no resulte una solución satisfactoria. Este refuerzo permitirá actuar en zonas de seguridad y terrenos no acordes garantizando una actuación integral y eficiente.

La Dirección General de Medio Natural, dependiente de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, ha analizado diversos escenarios de caza deportiva y control de jabalí, seleccionando aquel que abarca un mayor número de municipios y explotaciones porcinas, centrándose así en las zonas de mayor vulnerabilidad. En concreto son un millar de titulares cinegéticos.

El plan establece como zonas prioritarias los corredores viarios de riesgo la A-7, AP-7, N-232, A-3, A-23, CV-35 y CV-10, donde la presencia de fauna silvestre implica una especial atención preventiva; además, la iniciativa permitirá avanzar en la actualización y armonización de los protocolos de vigilancia pasiva, con el fin de disponer de información más sólida y aplicar criterios homogéneos en toda la Comunitat Valenciana.