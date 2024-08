Los pájaros son drones que nos vigilan: la muy estúpida teoría conspiratoria que inunda Internet (incluso las calles)

Montaje de una manifestación antipájaros espía y el logo de Los Pájaros no existen

En un mundo donde las teorías conspirativas han encontrado en internet su hábitat ideal, hay una que destaca por su extrañeza y, al mismo tiempo, por el número de seguidores que ha logrado captar: la idea de que los pájaros no son reales y en realidad son drones diseñados por los gobiernos para espiarnos. Sí, has leído bien. Según esta teoría, los pájaros que ves en el cielo, en los parques y hasta en tu ventana no son más que sofisticados robots con cámaras y micrófonos. Aunque parezca una broma,y en muchos casos lo es, hay quienes han decidido tomarse en serio esta hipótesis y han generado un movimiento que mezcla el humor, la sátira y el escepticismo.

¿De dónde surge esta teoría?

El origen de esta conspiración puede rastrearse hasta un movimiento en internet llamado "Birds Aren't Real" (Los pájaros no son reales), que comenzó a viralizarse alrededor de 2017. Lo que empezó como una parodia del creciente número de teorías conspirativas en internet, terminó por evolucionar en algo más grande. Con el tiempo, la broma empezó a resonar con un grupo de personas que, ya desconfiadas de los gobiernos y de la vigilancia masiva, comenzaron a tomar la idea como una posibilidad más de las tantas que circulan en la red.

Según esta teoría, en algún momento durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos habría decidido exterminar a la población de aves reales y reemplazarlas con drones. La razón: los satélites no serían lo suficientemente efectivos para espiar a toda la población, por lo que necesitaban agentes más discretos para monitorear a las personas desde el aire. Las aves, con su capacidad de volar por todas partes sin levantar sospechas, habrían sido la elección perfecta.

¿Cómo funcionarían estos drones-aves?

De acuerdo con los defensores de la teoría, los drones con forma de pájaro están equipados con cámaras de alta resolución, micrófonos y sistemas de transmisión en tiempo real, todo diseñado para enviar información directamente a las autoridades. El razonamiento detrás de esto es que las aves, especialmente las palomas, están en todas partes y pasan desapercibidas. ¿Quién sospecharía de un animal tan común?

Incluso se ha llegado a sugerir que las aves descansan sobre los cables eléctricos para recargar sus baterías, lo que explicaría por qué tantas se posan en los tendidos eléctricos de las ciudades. Según esta visión, ninguna especie está a salvo: desde pequeños gorriones hasta águilas majestuosas, todos podrían ser drones disfrazados.

¿Y qué pasó con las aves reales?

Esta teoría va más allá, sugiriendo que las verdaderas aves fueron eliminadas gradualmente y reemplazadas por estos drones, y que lo que vemos hoy son sus réplicas robóticas. Para algunos conspiracionistas, incluso los cadáveres de aves que encontramos en las calles o en la carretera no son más que fallos técnicos de estas máquinas.

A esto se suma la sospecha de que las organizaciones que promueven la conservación de aves o la protección de especies en peligro están en realidad ocultando la desaparición de las aves reales. Todo estaría vinculado a un masivo encubrimiento gubernamental para mantener la vigilancia sobre los ciudadanos sin que estos lo sospechen.

El poder del humor detrás del movimiento

Aunque esta teoría suena descabellada, gran parte de su éxito se debe a su tono irónico y cómico. "Birds Aren't Real" ha sabido usar el humor como un vehículo para popularizarse, difundiendo memes y creando vídeos satíricos que parodian a las teorías de conspiración más serias. En internet, este tipo de humor absurdo tiene un público amplio, y pronto el movimiento pasó de ser una simple broma a un fenómeno con seguidores que organizan manifestaciones y eventos "serios". En estas manifestaciones, es común ver carteles con frases como “Los pájaros son drones” o “Despierta, los pájaros te están espiando”.

Sin embargo, la frontera entre la broma y la creencia real a veces se difumina. A pesar de que para muchos es solo una parodia, hay personas que han adoptado la idea como una teoría verídica, y esto es lo que ha alimentado la longevidad del movimiento.

¿Hay algo de verdad en todo esto?

Si bien el argumento de que los pájaros son drones puede resultar divertido o intrigante, la realidad científica y técnica nos dice lo contrario. Las aves han sido estudiadas minuciosamente por biólogos y naturalistas durante siglos, y su anatomía y comportamiento son perfectamente conocidos. Hasta ahora, no existe evidencia que sugiera que hayan sido reemplazadas por máquinas, y los costos logísticos y tecnológicos que implicaría una operación de este tipo la hacen inviable.

Es cierto que existen drones inspirados en aves, algunos utilizados por militares o empresas para tareas específicas de vigilancia. Sin embargo, estos dispositivos están lejos de ser tan sofisticados como para reemplazar a millones de aves en todo el mundo sin que nadie se dé cuenta. Además, mantener una flota de drones con apariencia de pájaro sería extremadamente costoso y requeriría una infraestructura tecnológica que ningún gobierno parece tener.

¿Por qué la gente cree en esta teoría?

La clave de la popularidad de esta teoría no está tanto en su veracidad, sino en lo que representa: una profunda desconfianza hacia los gobiernos y su capacidad para controlar y vigilar a la ciudadanía. Vivimos en una época donde la privacidad está en entredicho constantemente, y el miedo a la vigilancia masiva, tanto por parte de los estados como de las grandes corporaciones tecnológicas, está presente en muchas personas.

Las teorías de conspiración suelen ofrecer respuestas simples y contundentes a preguntas complejas. Y, aunque esta teoría puede parecer más absurda que otras, su atractivo radica precisamente en la mezcla de humor y crítica a un sistema en el que muchos ya no confían.