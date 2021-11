El oscuro historial criminal de Tony King

La emisión del documental 'Dolores, la verdad sobre el caso Wanninkhof' en Telecinco, tras el desarrollo por HBO Max, ha puesto de relieve los múltiples fallos, tanto en la investigación como en el veredicto del jurado popular, que surgieron durante el caso de Rocío Wanninkhof, uno de los que más conmoción provocó en la sociedad española.

La condena a Dolores Vázquez, debido a las negligencias y equivocaciones durante todo el proceso judicial, ha vuelto a ser de interés nacional tras la emisión del citado documental. Dolores fue acusada y condenada por un crimen que no cometió; demostrando su inocencia tras la detención del verdadero asesino de la joven: el británico Tony Alexander King. El mayor error judicial de la reciente historia del país español concluyó a raíz del asesinato de la joven Sonia Carabantes.

Un psicópata conocido como 'El estrangulador de Holloway'

Uno de los peores errores judiciales y que puso en jaque el prestigio de la Justicia de nuestro país fue el juicio por el asesinato de Rocío Wanninkhof. La principal acusada, Dolores Vázquez, sufrió una condena sin indicios claros, contando tan solo con conjeturas realizadas por los investigadores y siendo condenada por un jurado popular contaminado de la opinión de la sociedad y los medios.

El verdadero asesino fue Tony Alexander King, el cual seguía aún en libertad cuando cuatro años más tarde volvió a asesinar a otra joven, en este caso Sonia Carabantes. Su detención supuso también el descubrimiento por parte de la policía española que el sospechoso era un psicópata sexual buscado por Scotland Yard. Contaba con varias violaciones, entre algunas de sus atribuciones, y se ganó el apodo de 'El estrangulador de Holloway'.

Con tan solo 19 años, durante el año 1986, Tony King, por entonces conocido aún como Tony Alexander Bromwich, fue condenado en el Reino Unido a 10 años de cárcel debido a varias agresiones sexuales ocurridas en Londres. En el año 1991, tras salir de prisión, vuelve a ser condenado por atracar a una mujer usando una pistola. Tras esta condena, saldría de nuevo de la cárcel en el año 1996, fecha en la que pasa a conocerse con su actual nombre: Tony Alexander King.

Un año más tarde, en 1997, sería cuando se instalase en la Costa del Sol y 2 años tendría lugar el asesinato de Rocío Wanninkhof. En 2003, cuatro años después, asesinaría a Sonia Carabantes. La policía británica ya había trasladado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la información relativa a este psicópata sexual, calificado como "un peligro potencial para las mujeres de España".

No fue sino hasta que se cotejaron las pruebas de ambos crímenes cuando la policía española detuvo a Tony King y pudo cerrar ambos casos. Esta vez sí con el verdadero asesino entre rejas. No obstante, fue su ex mujer la que acudió a la policía para informar que la noche del asesinato de Sonia Carabantes su pareja había llegado al hogar lleno de sangre y con múltiples arañazos. Esta pista fue la que puso a los investigadores en el camino correcto para lograr la detención y las pruebas que lo señalaban como el responsables.