Los peligros de reutilizar las botellas de plástico

¿Es seguro utilizar botellas antiguas de agua? En torno a este tema hay muchos mitos en Internet y van pasando de unos a otros sin saber qué hay de verídico en ellos. Según una entrevista de la BBC a la Catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Sevilla, Ana Troncoso, "en términos generales no hay problemas de seguridad para la salud al reutilizar las botellas de plástico".

La mayoría de expertos coinciden en que su mayor riesgo no es la liberación de sustancias tóxicas sino el microbiológico. A menos que las botellas sean lavadas diariamente, la reutilización de estos envases pueden conllevar una contaminación bacteriana con microorganismos procedentes de la propia boca, manos o por exposición ambiental. Según Troncoso, las botellas se deberían considerar como cualquier otro utensilio de cocina, que se lava después de su uso.

"Si se ha bebido directamente de una botella y se ha rellenado repetidas veces con otro tipo de líquido o alimento, el interior de estos envases ya no mantiene sus iniciales condiciones de total asepsia pudiendo incluso contaminarse con microorganismos y bacterias que proceden de nuestra boca o del ambiente", le dijo a BBC Mundo. Para que rellenar una botella de agua de plástico sea seguro, lo ideal para minimizar los riesgos es asegurarse de que no tiene roturas y lavarla con un detergente suave después de cada uso.

La polémica del BPA o Bisfenol A

Según la entrevista que dio Ana Troncoso en la BBC, está demostrado científicamente que los recipientes de plástico rígido a base de policarbonato que contienen el aditivo BPA o Bisfenol A sí pueden liberar sustancias químicas sobre el contenido.

En la vida diaria estamos expuestos a esta sustancia desde una multitud de fuentes y está asociado a la fabricación de los envases de policarbonato, a termoplásticos moldeables, no solo a botellas sino a latas de alimentos, bebidas, recibos y extractos bancarios, CDs, etc.

Realmente, la cantidad de la sustancia que se libera desde las botellas es tan mínima que muchas autoridades reguladoras de la salud, como la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria o la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, no la consideran un peligro para el ser humano. De todas formas la BPA o Bisfenol A forma parte de un grupo de sustancia que se están reevaluando constantemente entre los científicos para que no dañen la salud de una forma grave. En su reevaluación más reciente, en enero de 2015, Europa concluyó que el BPA no constituye ningún riesgo para la salud de los consumidores de ningún grupo demográfico, incluyendo fetos, niños y adolescentes.

Una de las mejores opciones para evitar ingerir esta sustancia química son las botellas de plástico flexible hechas de tereftalato de polietileno, conocidas como PET por sus siglas en inglés, sin 100% reciclables y no usan el Bisfenol A como aditivo, identificándose con un triángulo negro.