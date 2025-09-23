El pez gato succionador llega a las aguas norteamericanas: la suelta desde acuarios hace que este invasor colonice agresivamente

La liberación irresponsable de peces de acuario en ecosistemas naturales está generando graves problemas medioambientales en Estados Unidos. Un pescador aficionado ha compartido en Reddit imágenes impactantes de varios ejemplares de plecos, también conocidos como peces gato succionadores, capturados en aguas locales, evidenciando la creciente amenaza de estas especies invasoras.

Estos peces, originarios de la costa noreste de Sudamérica, son populares en acuarios domésticos por su capacidad para eliminar algas. Sin embargo, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, su presencia en el medio natural se ha multiplicado considerablemente en los últimos años, principalmente debido a liberaciones deliberadas o escapes accidentales de instalaciones acuícolas.

Impacto ecológico y económico de los plecos invasores

El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre estadounidense advierte que estos peces compiten agresivamente con especies autóctonas por recursos, erosionan las riberas de los ríos y alteran significativamente la composición de las algas. En Texas, por ejemplo, están afectando gravemente los cultivos de arroz silvestre en el río San Marcos.

Iniciativas para el control de especies invasoras

Ante esta problemática, han surgido diversas iniciativas para controlar la población. La empresa Pezzy Pets, que opera en México y Estados Unidos, transforma estos peces invasores en snacks proteicos para mascotas, ofreciendo una solución innovadora al problema.

Situación en España y Europa

El problema de las especies invasoras no es exclusivo de América. En España, casos como el siluro en el Ebro o el mejillón cebra en embalses del norte demuestran el impacto de estas introducciones. Según datos de WWF, el coste global de estas invasiones supera ya el billón de dólares.

¿Qué son los plecos?

Los plecos (Hypostomus plecostomus) son peces de la familia Loricariidae, conocidos por su capacidad para limpiar acuarios de algas. Pueden alcanzar tamaños considerables y poseen una estructura ósea externa que les da un aspecto característico, descrito por muchos como "prehistórico".

Preguntas frecuentes sobre especies invasoras

¿Cómo afectan las especies invasoras al ecosistema local?

Las especies invasoras alteran el equilibrio natural, compitiendo por recursos, modificando hábitats y, en ocasiones, depredando especies autóctonas.

¿Qué hacer si encontramos especies invasoras?

Se debe notificar a las autoridades ambientales locales y nunca liberar ejemplares en el medio natural, independientemente de su origen.