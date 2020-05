Cómo ponerse la mascarilla contra el coronavirus correctamente

Durante esta crisis sanitaria puede afirmarse que nos hemos puesto al día en saber todo sobre las mascarillas: cuántos tipos hay, cuáles son las más efectivas, cómo hacer mascarillas caseras en casa... Y, por supuesto, también hemos podido acceder a vídeos tutoriales para saber cuál es la manera más correcta de ponérnosla sin peligro de contagiarnos del coronavirus.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una mascarilla efectiva:

Debe asegurar el cubrimiento de boca y nariz , reduciendo al mínimo la separación entre el tejido y cara.

, reduciendo al mínimo la separación entre el tejido y cara. Mientras la utilicemos, debemos evitar tocarla . Y, cuando nos la quitemos, es necesario lavarnos las manos con agua y jabón.

. Y, cuando nos la quitemos, es necesario lavarnos las manos con agua y jabón. Si la mascarilla se humedeciera, la debemos sustituir por otra limpia y seca .

por otra . Tampoco se deben reutilizar las mascarillas de un solo uso. Es importante usarlas y desecharlas con el fin de evitar su ineficacia y que el uso incorrecto aumente la posibilidad de contagio.

¿Cómo nos la ponemos?

Hay que insistir hasta la saciedad en la importancia de lavarse las manos o utilizar gel con hidroalcohol, antes de usarla porque, si la tocamos con las manos sucias, podemos contaminarla y no serviría de nada el gesto.

De hecho, los expertos inciden en su correcta higiene porque es clave para evitar la propagación del COVID-19 ya que las manos, según la OMS, son la principal vía de contagio porque podemos tocarnos la cara, las vías respiratorias o los ojos sin darnos cuenta, como un acto reflejo.

Además, antes de lavárnoslas, los anillos, relojes o pulseras deben ir fuera ya que son focos de acumulación de microorganismos.

Tras mojarnos con agua y agregar bastante jabón es aconsejable seguir el protocolo de la OMS con una serie de movimientos estratégicos para llegar a todos los rincones. Los movimientos han de ser los mismos si utilizamos el gel.

Siguiendo con nuestra puesta de mascarilla, hay que incidir también en que no hay que tocarla nunca por la parte interior, pues se expone directamente a la boca y vías respiratorias y no podemos arriesgarnos a contaminar esa parte.

Nos la pondremos, con mucho cuidado, usando las gomas elásticas y acomodándolas en cada oreja. A continuación, la ajustaremos haciendo pinza en la nariz en la parte externa y bajaremos o subiremos la mascarilla, si es necesario, hasta cubrir totalmente la nariz y la boca procurando que no quede abombada sino lo más ajustada posible a la cara.

Tras su uso -que nos las quitaremos igualmente por las tiras-, nos volveremos a lavar las manos, nuevamente, poniendo atención con posterioridad en desechar la mascarilla, si es de un solo uso, o lavarla si es de tela.

Tipos de mascarillas

La COVID-19 se transmite de forma aérea a través de gotitas expulsadas por la nariz y la boca de los infectados. Es una transmisión en aerosol, como se la conoce, y es lógico suponer que el uso de una mascarilla pueda ser últil. Sin embargo, ¿sabemos qué mascarillas podemos utilizar?

Hay varios tipos de mascarillas que sí son una protección del personal que la lleva contra organismos infecciosos: son los modelos FFP2 y FFP3. Las mascarillas FFP2, tanto si si llevan válvula de exhalación como sino la llevan y también otros modelos con válvula, son mascarillas auto-filtrantes desechables (algunas marcadas con una R también pueden ser reutilizables) diseñadas para trabajar de fuera hacia dentro. También protege la semimáscara buconasal con filtros.

Las mascarillas para no contagiar o evitar la emisión de organismos infecciosos al ambiente son el otro tipo que existe. Hay que dejar claro que no son equipos de protección aunque sí ayudan a contener el virus. Sirven la FFP1, la FFP2 sin válvula de exhalación, así como las quirúrgicas I, II y IIR.

Estos tres últimos modelos de mascarillas quirúrgicas (que trabajan de dentro hacia afuera) solo están recomendados para que las usen todo el mundo que no está en contacto directo con el virus y, por último, la denominada N.A. que son todas las mascarillas higiénicas (no equipos de protección) desechables y que no llevan la marca de la Comunidad Europea (CE).

¿Dónde es obligatorio llevar mascarilla? (por ahora)

El uso de mascarillas es obligatorio para todos los usuarios de los transportes públicos y colectivos, tanto terrestre, como autobús, taxi, VTC y ferrocarril, así como transporte aéreo y marítimo. Además, los trabajadores de este sector, al estar en contacto directo con las personas, deberán llevar también mascarilla.

Por otro lado, en lo que se refiere a transporte privados particulares, los vehículos de hasta 9 plazas podrán ser ocupados por dos personas en cada fila de asientos, siempre usando mascarilla y respetando las medidas higiénicas correspondientes si no conviven en un mismo domicilio.

En relación al transporte, es norma general que en transportes públicos donde se deba ir sentado, el aforo se reduce al 50% de los asientos disponibles y si existe la posibilidad de ir de pie, dos viajeros por metro cuadrado en estas zonas y el 50% de los asientos disponibles.