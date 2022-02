Cómo afecta el consumo de sustancias adictivas a la salud mental de los jóvenes

Sergio Fernández Artamendi, investigador y director del Máster en Intervención Psicológica de Adicciones en la Universidad Loyola, ha realizado un estudio que indica que los problemas de consumo de alcohol y cannabis en jóvenes se presentan habitualmente junto con otros problemas de salud mental.

El artículo del estudio ha sido titulado “Sex Differences in Comorbidity Between Substance Use and Mental Health in Adolescents: Two Sides of the Same Coin” y se ha publicado en la revista Psicothema.

El objetivo de este estudio parte de la necesidad de desarrollar tratamientos de intervención en adicciones que consideren también los posibles problemas de salud mental asociados, adaptándolos a las diferencias de sexo y a los trastornos relacionados con el consumo de estas sustancias.

La muestra estaba formada por 684 adolescentes de nueve institutos de enseñanza media y técnica del Principado de Asturias de los cuales el 57,3% eran chicas. A los participantes se les proporcionó un cuestionario sobre frecuencia y patrones de consumo de sustancias, además de aplicar varios cuestionarios que detectan problemas derivados tanto del consumo del alcohol como de cannabis y problemas de salud mental.

Afecta principalmente a las chicas

Una vez recopilados los datos, los científicos utilizaron instrumentos para evaluar las diferencias de sexo y las posibles interacciones entre los diagnósticos de salud mental y el consumo de sustancias. Uno de los resultados que arrojó este estudio es que las mujeres tienen más problemas de salud mental asociados al consumo de sustancias adictivas.

Además de las diferencias en cuanto a sexo, este estudio arrojó otros resultados significativos como que los trastornos más comunes asociados al consumo de alcohol fueron los trastornos obsesivo-compulsivos y la ansiedad fóbica, mientras que el trastorno más común asociado al consumo de cannabis fue la depresión.

Un 20% de adolescentes experimenta problemas de salud mental

La investigación sobre las conductas adictivas y otros problemas de salud mental sigue siendo escasa en nuestro país, y poco concluyente. Según el Plan Nacional sobre Drogas de 2019, de entre las sustancias consumidas por los adolescentes, el alcohol y el cannabis presentan algunas de las mayores prevalencias, lo cual genera preocupación dado el mayor riesgo de padecer más trastornos de salud mental.

Según la OMS, se estima que el 20% de los adolescentes pueden experimentar un problema de salud mental durante su adolescencia, y aunque se conoce por anteriores estudios que existen diferencias de sexo en la prevalencia y en la incidencia en la salud derivadas del consumo de sustancias, son escasos los estudios hasta el momento que evalúen la relación entre el sexo y los problemas de salud mental derivados asociados a las conductas adictivas.

Diseñar tratamientos adaptados

Siendo Fernández Artamendi -el principal investigador- director del Máster en Intervención Psicológica de Adicciones, el objetivo del estudio era claro: obtener más información para poder diseñar estrategias de tratamiento adaptadas. Sin embargo, a pesar de haber obtenido resultados aparentemente concluyentes, es necesario conocer más acerca de los problemas comórbidos asociados a las conductas adictivas en esta población.

En futuros estudios, los científicos tratarán de ampliar esta investigación probando la adaptacion y evaluacion de la efectividad de programas de tratamiento de reforzamiento comunitario para el abuso y la dependencia del cannabis en jóvenes.