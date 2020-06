¿No has cobrado el ERTE? Guía de errores y cómo solucionarlo

Miles de personas en España siguen esperando a cobrar su prestación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Muchas empresas, grandes y pequeñas así como autónomos se vieron obligados a cerrar sus negocios al declararse el estado de alarma por la Covid-19.

Fue entonces cuando el Gobierno central aprobó la regulación de ERTE, totales o parciales, para todos aquellos trabajadores que se quedaran en el paro durante estos meses de confinamiento. Sin embargo, a día de hoy, siguen siendo noticia los miles de trabajadores que no han cobrado debido a la aglomeración de estos expedientes de regulación de empleo, pero también a errores cometidos al inscribirse.

En cualquier caso, las comunicaciones deben dirigirse a la Dirección Provincial correspondiente por registro electrónico común, describiendo en el campo “Expone” el motivo de la remisión del nuevo excel".

Y si no ha cobrado aún, primero es comprobar si existe algún error en la tramitación de la prestación y ver si está reconocida o no bien a través de la web del SEPE, por teléfono gratuito habilitado (900 81 24 00) o a los teléfonos determinados para cada provincia. También escribiendo un correo electrónico (miprestacion2020@sepe.es) para que se puedan consultar incidencias.

Por eso, el SEPE ha publicado una guía rápida para que se puedan identificar los posibles errores, así como su vía de solución y así poder cobrar el ERTE:

En este primer caso contemplado por el SEPE explica que las causas más posibles son: que la empresa no ha remitido el excel, el código de cuenta de cotización es incorrecto o que los trabajadores pertenecen a otro código de cuenta de cotización (CCC).

La solución pasa por enviar el excel al SEPE, si la causa es la primera, o corregir esta hoja de cálculo y remitirla nuevamente, si es por alguno de los otros dos motivos señalados.

Otro de los escenarios que están viviendo muchas personas es que ellos no cobran pero ven que sus compañeros sí. El SEPE destaca que puede ser que exista un error en los datos personales.

Puede haber una equivocación en los datos del DNI del trabajador, que la entidad de crédito que hemos enviado no exista, que el DNI insertado en el excel que hay que mandar al SEPE corresponda a otra persona o que el número de cuenta corriente contenga errores. También puede ocurrir que esa persona no figure dentro del excel enviado al SEPE.

En estos casos, el SEPE explica que habría que corregir el excel y enviarlo de nuevo solo con las modificaciones de la persona afectada. Si no figura en la hoja de cálculo, tendrá que presentar una nueva "solo con el trabajador afectado".

Por último, hay quienes han visto que se les han ingresado un pago que no les correspondía y incluso, que el importe superaba su salario mensual. Por el contrario, otras han recibido una prestación con un importe inferior.

Las causas de estos fallos pueden ser varias:

Se ha incluido a esa persona en el excel enviado al SEPE sin tener que estar. Por una confusión, figura su DNI en lugar del de su compañero o compañera. Figura su número de cuenta corriente en lugar del de otra persona. Error al intercambiar números de cuenta. Estas personas trabajaban en más de una empresa y todas están en ERTE. La prestación se ha cortado a fecha de 30 de marzo. No se ha tenido en cuenta el reconocimiento del aumento de la prestación por hijos/as a cargo para personas afectadas por ERTE. Errores en la base de cotización. Errores en el porcentaje de reducción de jornada.

El SEPE recuerda que el trabajador tiene que devolver el ingreso y presentar un escrito si se encuentra en una de las situaciones en las que haya habido un error en los datos (las cuatro primeras causas).

Por otro lado, si la causa ha sido porque trabajaban en más de una empresa y todas han aplicado ERTE, el SEPE indica que lo solucionará de oficio y no hay que presentar nada. Lo mismo sucede en el caso de que no se hayan reconocido los hijos/as a cargo.