Qué debes saber antes de comprar una mascarilla

Ya se ha convertido en un imprescindible a la hora de salir a la calle y obligatorio en muchas situaciones cotidianas, pero la amplia variedad de mascarillas existentes en el mercado pueden llevar a confusión.

La venta de mascarillas ha aumentado un 3.000 por ciento en los últimos dos meses, según indica la cooperativa farmacéutica Bidafarma, pero no todas son iguales. Para aclarar dudas sobre cuál es la más adecuada en función de cada caso, el Ministerio de Consumo ha elaborado una guía práctica que ha puesto disposición de todos los españoles.

Por regla general, las mascarillas se pueden dividir en tres grupos: higiénicas (para personas sanas), quirúrgicas (para personas enfermas) y equipo de protección individual (EPI) (para personas en que están contacto con el virus). No todas tienen el mismo tiempo de uso, ni la misma protección, ni mucho menos son adecuadas para toda la población en general. Te contamos cuáles son sus diferencias.

Mascarillas higiénicas

En primer lugar es imprescindible saber que éste no es un producto sanitario y que deben cumplir las especificaciones UNE0064 y 0065. Su uso está recomendado como máximo durante cuatro horas y en el caso de que no sean reutilizables, deben ser desechadas tras su uso.

Si son reutilizables, mira en el etiquetado las indicaciones del fabricante, pero si se deterioran o se mojan deberás tirarlas inmediatamente.

Mascarillas quirúrgicas

Hasta ahora sólo estábamos acostumbrados a verlas en clínicas y hospitales. Diseñadas para filtrar el aire que exhalamos, están indicadas para proteger a los que están a nuestro alrededor evitando que traspasen partículas al hablar, estornudar o toser.

En el etiquetado debe indicar el certificado europeo (CE), que cumple el certificado UNE14683 y si son de tipo I o II, dependiendo del nivel de filtración. Por su parte, aquellas con filtros contra partículas se dividen en P1, P2 y P3.

Puedes adquirirlas en cualquier establecimiento siempre y cuando estén empaquetadas, pero si te las venden de forma individual, debes saber que las Oficinas de Farmacia, son las únicas que están autorizadas a venderlas. Cuando la notes húmeda o sucia, cámbiatela por otra nueva.

Mascarillas EPI

Las famosas FFP2 han sido las más demandadas desde que el virus apareció en nuestras vidas, de hecho, son las más recomendadas frente al COVID-19. A pesar de que el gobierno insiste en que si no eres profesional o no estás en contacto con el virus, no estás obligado a llevarlas, a no ser por indicación médica, su venta se ha multiplicado en los últimos dos meses.

Según su eficacia de filtración pueden ser de tres tipos: FFP1, FFP2, y FFP3. Por su parte, aquellas con filtros contra partículas se dividen en P1, P2 y P3. Las puedes adquirir en farmacias, centros especializados y grandes superficies, pero es muy importante que revises el etiquetado: debe aparecer el marcado CE, seguido de cuatro números, la referencia a la norma de calidad UNE EN-149 y si es reutilizable o no.

Al igual que el resto de mascarillas, por su comodidad e higiene se recomienda usarla entre cuatro y seis horas, y, en el caso de que esté mojada, deteriorada o sucia, debes tirarla.