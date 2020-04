Estos son los tipos de mascarillas existentes y su adecuación para el coronavirus

Controlar la pandemia del COVID-19 es y sigue siendo la prioridad para las administraciones públicas y también para los sanitarios. Los equipos de prevención sanitaria, junto con el confinamiento, son las mejores herramientas para hacer frente al virus.

El uso de las mascarillas ha sido un tema polémico ya que, al principio, solo eran indicadas para el personal sanitario y personas contagiadas; después se dijo que no servían para aquellos que no estaban contagiados y más tarde se extendió su uso para salir a la compra, al banco o a la farmacia.

Pequeñas y grandes empresas textiles se afanaron en confeccionar mascarillas de todo tipo para los miles de enfermos, así como para los cuerpos y fuerzas de seguridad y sanitarios, hasta que el Ministerio de Sanidad aclaró que todas estas mascarillas caseras no contenían el coronavirus, solo servían para un uso higénico.

Ahora, el Gobierno y las comunidades autónomas reparten mascarillas entre la población y las farmacias comienzan también a recibirlas. Se ha fijado su precio para evitar abusos y parece que, en los próximos meses su uso será obligatorio para realizar diferentes actividades.

La COVID-19 se transmite de forma aérea a través de gotitas expulsadas por la nariz y la boca de los infectados. Es una transmisión en aerosol, como se la conoce, y es lógico suponer que el uso de una mascarilla pueda ser últil. Sin embargo, ¿sabemos qué mascarillas podemos utilizar?

Mascarillas de protección

Hay varios tipos de mascarillas que sí son una protección del personal que la lleva contra organismos infecciosos: son los modelos FFP2 y FFP3. Las mascarillas FFP2, tanto si si llevan válvula de exhalación como sino la llevan y también otros modelos con válvula. Son mascarillas auto-filtrantes desechables (algunas marcadas con una R también pueden ser reutilizables) diseñadas para trabajar de fuera hacia dentro. También protege la semimáscara buconasal con filtros.

Mascarillas para no contagiar

Son una barrera para no contagiar o evitar la emisión de organismos infecciosos al ambiente. Hay que dejar claro que no son equipos de protección aunque sí ayudan a contener el virus. Sirven la FFP1, la FFP2 sin válvula de exhalación, así como las quirúrgicas I, II y IIR. Estos tres últimos modelos de mascarillas quirúrgicas (que trabajan de dentro hacia afuera) solo están recomendados para que las usen los pacientes no los médicos y, por último, la denominada N.A. que son todas las mascarillas higiénicas (no equipos de protección) desechables y que no llevan la marca de la Comunidad Europea (CE).