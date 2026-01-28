¿Qué pasa si te administran una vacuna caducada? Lo que dice la ciencia tras el caso de las vacunas en el País Vasco

Una enfermera vacuna a un usuario en un centro de salud.

La reciente confirmación por parte del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza de que se administraron vacunas caducadas a 253 personas —la mayoría bebés— ha generado inquietud entre muchas familias. Aunque las autoridades sanitarias insisten en que no existe riesgo para la salud, el episodio ha reabierto una pregunta clave: ¿qué ocurre realmente cuando una persona recibe una vacuna fuera de fecha?

Vacunas caducadas: un problema de eficacia, no de toxicidad

Los expertos en salud pública coinciden en un punto fundamental: una vacuna caducada no se vuelve peligrosa por el mero hecho de haber superado su fecha de caducidad. A diferencia de otros medicamentos, las vacunas no “se estropean” generando sustancias tóxicas. El principal riesgo es otro: la pérdida de eficacia.

La fecha de caducidad marca el periodo durante el cual el fabricante garantiza que la vacuna mantiene toda su capacidad para generar una respuesta inmunitaria adecuada. Una vez superada, esa garantía desaparece. En términos prácticos, esto significa que la vacuna puede no proteger suficientemente frente a las enfermedades para las que está diseñada.

En el caso de Euskadi, las dosis afectadas correspondían a la vacuna hexavalente, que protege frente a seis enfermedades potencialmente graves: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B.

¿Puede causar efectos adversos?

Según Osakidetza, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y los expertos consultados, no se esperan efectos adversos derivados de la administración de estas vacunas caducadas. Esto se debe a que los componentes de la vacuna siguen siendo estables y seguros, aunque puedan haber perdido parte de su potencia inmunológica.

Por este motivo, las autoridades sanitarias han querido lanzar un mensaje de tranquilidad: no hay riesgo inmediato para la salud de los bebés ni de las personas vacunadas.

Entonces, ¿por qué hay que repetir la dosis?

La recomendación de administrar una nueva dosis no responde a un peligro, sino a una cuestión de protección incompleta. Si la vacuna no ha generado una respuesta inmune adecuada, el menor podría quedar parcialmente o totalmente desprotegido frente a esas enfermedades.

Por eso, Salud Pública aconseja repetir la vacunación para asegurar que el sistema inmunitario del niño ha generado los anticuerpos necesarios. Es un procedimiento habitual en estos casos y está contemplado en los protocolos internacionales de vacunación.

Un fallo organizativo bajo la lupa

Más allá del impacto clínico, el caso ha provocado una fuerte reacción política. EH Bildu, formación que destapó el episodio, denuncia que no se trata de un error aislado, sino de un fallo en la trazabilidad y el control de las fechas de caducidad de las vacunas.

El hecho de que las dosis se hayan administrado en 12 de las 13 organizaciones sanitarias integradas de Euskadi apunta a un problema sistémico, no puntual. En algunos casos, incluso se habría administrado una segunda dosis también caducada, según la formación abertzale.

¿Qué deben hacer las familias afectadas?

Osakidetza asegura que todos los casos están identificados y que se está contactando directamente con las familias para informarles y ofrecer una nueva cita de vacunación. Los expertos recomiendan acudir a esa cita y resolver cualquier duda con el personal sanitario.

El consenso científico es claro: repetir la dosis es una medida preventiva y segura, y no implica ningún riesgo añadido para el menor.

Confianza y transparencia, claves en la vacunación

Las vacunas son una de las herramientas más eficaces de la medicina moderna, pero su éxito depende en gran medida de la confianza de la población. Episodios como este subrayan la importancia de mantener controles estrictos, protocolos claros y una comunicación transparente con las familias.

Porque, aunque una vacuna caducada no enferma, un sistema que falla en su control sí puede dañar la confianza en la salud pública.